Hanoï (VNA) – Face à la raréfaction des ressources naturelles et aux défis de la transition énergétique, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PETROVIETNAM) mise sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique pour créer de nouveaux moteurs de croissance et renforcer sa compétitivité.

Aux côtés de la gouvernance et de la culture d’entreprise, ces domaines constituent l’un des trois piliers sur lesquels le groupe entend s’appuyer pour passer du statut de groupe pétrolier traditionnel à celui de groupe industriel et énergétique moderne, compétitif à l’échelle internationale.

Pour concrétiser cette ambition, PETROVIETNAM prévoit de consacrer chaque année au moins 2 % de son chiffre d’affaires consolidé ou 10 % de son bénéfice consolidé à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique. Le groupe vise également à réaliser au moins 25 % de son chiffre d’affaires consolidé grâce à des produits et services nouveaux ou améliorés par les avancées technologiques, et à générer des retombées économiques équivalant au double des sommes investies.

Cette stratégie repose sur un capital de connaissances et d’expériences accumulé au cours de plus de 50 ans de développement. Après avoir acquis des technologies et des expériences étrangères, notamment grâce à la coopération au sein de Vietsovpetro, les ingénieurs vietnamiens de PETROVIETNAM ont progressivement développé leurs propres capacités de recherche et d’innovation.

L’une de leurs réussites les plus marquantes concerne des techniques permettant d’exploiter le pétrole du gisement de Bach Ho dans des conditions géologiques particulièrement complexes. Cette avancée, reconnue à l’échelle internationale, illustre la capacité des ingénieurs vietnamiens à relever des défis technologiques majeurs.

PETROVIETNAM a également acquis une expertise dans la fabrication d’équipements, la conception et la construction de plateformes de forage en mer, ainsi que dans la collecte et l’acheminement du gaz vers la côte. Ces avancées lui ont permis de réduire sa dépendance aux prestataires étrangers et de renforcer ses capacités industrielles.

Dans le raffinage, plus de 30 initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la raffinerie de Dung Quat ont généré des gains économiques de plus de 4 000 milliards de dôngs.

Les contributions du groupe à la recherche nationale ont été récompensées par six prix Ho Chi Minh et quatre prix d’État dans le domaine des sciences et des technologies. Autrefois essentiellement utilisateur de technologies étrangères, PETROVIETNAM a progressivement appris à les maîtriser, à les perfectionner et à en développer de nouvelles adaptées aux conditions du Vietnam.

Pour favoriser l’innovation, le groupe entend réformer ses modes de gestion et ses politiques de rémunération. Il souhaite attirer et fidéliser les talents, mieux récompenser les contributions individuelles, accepter une prise de risque maîtrisée dans la recherche et assurer un partage équitable des bénéfices issus de la commercialisation des inventions.

Dans cette démarche, l’Institut vietnamien du pétrole (Vietnam Petroleum Institute - VPI) joue un rôle central en rapprochant la recherche scientifique des besoins concrets dans la réalité.

Au-delà de ses activités traditionnelles, PETROVIETNAM entend investir dans de nouveaux domaines industriels et énergétiques à fort potentiel. Le groupe prévoit de développer entre 34 et 35 produits technologiques stratégiques, notamment des carburants d’aviation durables, du méthanol vert à partir de sous-produits agricoles, des matériaux avancés et des équipements sous-marins autonomes.

Le captage et le stockage du CO₂, l’hydrogène vert, l’ammoniac vert et l’éolien en mer figurent également parmi ses principales orientations de recherche et de développement.

Fort de ses infrastructures industrielles et énergétiques, de son expérience dans les activités en mer et de ses ressources humaines qualifiées, PETROVIETNAM dispose d’atouts pour diversifier ses activités et s’adapter aux évolutions du marché mondial de l’énergie.

En s’appuyant sur les acquis scientifiques de 65 ans de développement de l’industrie pétrolière et gazière vietnamienne, le groupe entend faire de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs d’une croissance davantage fondée sur le savoir et la productivité, tout en renforçant sa contribution à la sécurité énergétique et au développement industriel du pays. – VNA