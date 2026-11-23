Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Musée des vestiges de guerre de Ho Chi Minh-Ville a inauguré, dans la soirée du 23 novembre, son premier programme de visite nocturne, intitulé « Nuit de mémoire – Aspiration à la paix ». Alliant documents d’archives, objets historiques, reconstitutions et projections en 3D mapping, cette initiative offre au public, notamment aux jeunes, une nouvelle manière de découvrir l’histoire de la guerre au Vietnam et la valeur de la paix.

Organisé à l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam, le 23 novembre, et en prélude à la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, le programme propose un parcours à travers trois espaces d’exposition, sous le thème « Du ciel de Hanoï à la porte de la liberté ».

Dans les salles intérieures, le spectacle « Hanoï, 12 jours et nuits » retrace la résistance de l’armée et de la population du Nord du Vietnam face aux bombardements américains menés par des B-52 à la fin de 1972. Une séquence consacrée aux Accords de Paris, suivie de l’installation artistique « Les marionnettes de la paix », évoque la poursuite des combats après leur signature.

Le parcours se poursuit dans l’espace des « cages à tigres », où une partie de la prison de Con Dao a été reconstituée. Des projections sur les murs de pierre et des scènes jouées font revivre les conditions de détention particulièrement difficiles, mais aussi la solidarité et la détermination des combattants révolutionnaires emprisonnés. Cet espace retrace ainsi la lutte jusqu’à la réunification du pays.

Le parcours s’achève devant la Cloche de la paix, fabriquée à partir de métal provenant de bombes utilisées par l’armée américaine pendant la guerre au Vietnam. Lorsque les visiteurs la font sonner, un capteur acoustique déclenche des projections sur la façade du bâtiment et sur les objets exposés à l’extérieur. Des images de lever du soleil et de fleurs en éclosion apparaissent alors au son de la chanson « Bai ca khong quen » (La chanson qu’on n’oublie pas), symbolisant la renaissance et l’aspiration à la paix.

Selon Lam Ngo Hoang Anh, directeur par intérim du musée, relier les objets et les espaces d’exposition au fil d’un même récit permet aux visiteurs de mieux comprendre leur contexte historique. Pour les jeunes, traverser la reconstitution de la prison avant de faire eux-mêmes sonner la Cloche de la paix constitue une expérience immersive qui les aide à saisir le sens de cette histoire.

Il a souligné que le respect de la vérité historique et la préservation des documents et objets demeuraient des principes fondamentaux dans l’utilisation des nouvelles technologies. Chaque groupe de visiteurs est limité à 50 à 60 personnes et dispose d’écouteurs individuels pour suivre les commentaires tout en préservant le caractère solennel des lieux.

Pour sa part, Nguyen Khoa Luan, directeur général de la société Anh Viet Hop on - Hop off Vietnam, a estimé que cette nouvelle offre répondait aux attentes des visiteurs, notamment étrangers, désireux de découvrir l’histoire et la culture du pays. Son entreprise prévoit de mettre en place un arrêt de bus touristique à impériale au musée, avec un passage toutes les 30 minutes, en coordination avec les agences de voyages.

Gilles Francioni, directeur général de Whisper, une entreprise fournissant des services aux voyagistes, s’est dit particulièrement impressionné par les photographies exposées et les reconstitutions de la vie des prisonniers. Il a suggéré de développer les audioguides et les applications d’aide à la visite pour améliorer l’accueil des visiteurs.

Le programme se poursuit jusqu’au 31 décembre 2026. Du 24 au 30 novembre, le musée proposera quatre séances gratuites chaque soir. Selon Lam Ngo Hoang Anh, plus de 1.000 réservations en ligne ont déjà été enregistrées pour cette nouvelle expérience nocturne. -VNA