Can Tho (VNA) – L’Association vietnamienne de la filière riz (Vietnam Rice Sector Association - VIETRISA) a lancé, le 23 novembre à Can Tho, le label collectif « Riz vietnamien vert à faibles émissions » et présenté l’outil ViRiCert, destiné à suivre et à évaluer les pratiques de riziculture.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un séminaire sur l’avenir du riz vert, organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec les autorités de Can Tho et des organisationsinternationales.

Selon Le Thanh Tung, président de VIETRISA, ce label collectif et l’outil ViRiCert visent à rapprocher la production de riz de haute qualité à faibles émissions des marchés et à renforcer la confiance dans le riz vert vietnamien. Sa crédibilité repose sur la qualité des produits, la traçabilité et le respect des procédures de production.

En tant que titulaire du label collectif, VIETRISA veille à sa bonne gestion et à la préservation de sa réputation, tandis que les membres autorisés à l’utiliser doivent en respecter les règles.

Développé avec l’Institut international de recherche sur le riz (International Rice Research Institute - IRRI), l’outil ViRiCert permet de suivre et d’évaluer le respect des pratiques culturales prévues par le Projet de développement durable d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong d’ici 2030. Les résultats serviront à déterminer les conditions d’utilisation du label et à identifier les améliorations nécessaires.

Le Thanh Tung a souligné que, pour assurer la pérennité de cette démarche, les riziculteurs devaient en percevoir les avantages économiques et bénéficier de débouchés stables. Il a appelé les entreprises à établir des partenariats durables avec les zones de production, en collaboration avec les coopératives, et à partager les bénéfices avec les agriculteurs. Il a également insisté sur la nécessité d’aider les coopératives à renforcer leurs capacités de gestion et de traçabilité, tout en poursuivant le transfert de solutions techniques vers les exploitations agricoles.

Le label collectif « Riz vietnamien vert à faibles émissions » a obtenu, en septembre 2026, un certificat d’enregistrement délivré à VIETRISA par l’Office de la propriété intellectuelle, relevant du ministère des Sciences et des Technologies.

Présentant sa vision pour la période 2026-2050, Cao Duc Phat, président du conseil d’administration de l’IRRI, a souligné les défis auxquels la filière rizicole vietnamienne est confrontée, notamment les effets du changement climatique et la diminution des ressources disponibles. Selon lui, les premiers résultats du projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong montrent que la transition vers une riziculture de haute qualité à faibles émissions permet de mieux utiliser les ressources, d’améliorer les revenus des agriculteurs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour bâtir une filière rizicole moderne, durable et compétitive d’ici 2050, il a préconisé d’adapter la production aux besoins du marché, avec la participation des entreprises, des coopératives et des agriculteurs dès le départ, de promouvoir les sciences et l’innovation, et de renforcer les capacités des acteurs de la filière...

Selon Cao Duc Phat, d’ici 2030, le projet d’un million d’hectares devra jeter les bases d’une extension de la riziculture de haute qualité à faibles émissions et tirer les enseignements des modèles pilotes pour améliorer les politiques et généraliser cette approche, non seulement dans le delta du Mékong, mais aussi dans d’autres régions du pays. -VNA