

Can Tho, 23 novembre (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté, le 22 novembre, à la cérémonie d’ouverture du deuxième Festival international du riz du Vietnam, organisé à Can Tho, dans le delta du Mékong, sous le thème « Riz vert du Vietnam – À la conquête du monde ».



Étaient également présents à la cérémonie, entre autres, l’ancien président de la République Nguyen Minh Triet, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et le secrétaire du Comité municipal du Parti, Do Thanh Binh.



Organisé conjointement par le Comité populaire de Can Tho et le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement, le festival vise à mettre en valeur les réalisations du secteur agricole, à promouvoir le patrimoine rizicole vietnamien et à réaffirmer le rôle du delta du Mékong et du Vietnam dans la production de riz et la sécurité alimentaire mondiale.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, prononce le discours lors du festival. Photo : VNA



S’exprimant lors de l’événement, Tran Thanh Man a souligné que le riz était intimement lié à la civilisation rizicole, à la prospérité et à l’identité culturelle singulière du Vietnam tout au long de son histoire. Véritable « grenier à riz » du pays, le delta du Mékong joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire nationale et contribue de manière significative à l’approvisionnement alimentaire mondial.



Il a indiqué que le Vietnam avait intensifié ses exportations de riz de haute qualité, notamment de riz parfumé, de variétés spécialisées et de riz biologique, vers des marchés aux exigences élevées.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a salué les efforts, la créativité et les contributions de millions d’agriculteurs, de coopératives, de gestionnaires, de scientifiques, d’experts et d’entreprises.



Il a souligné que le Parti et l’État accordaient une attention constante à l’agriculture, aux agriculteurs et aux zones rurales, rappelant l'orientation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, qui préconise de passer de l'exportation de produits agricoles à celle de technologies agricoles.



Le Vietnam ne devrait pas se limiter à exporter du riz, du café ou des noix de cajou, mais devrait également partager son expérience, ses modèles et ses technologies agricoles avec le reste du monde, afin de créer davantage de valeur ajoutée et de renforcer le rayonnement du pays, a-t-il déclaré.



Face aux nouveaux défis, Can Tho est appelée à accélérer sa transition verte et à renforcer son adaptation au changement climatique, à promouvoir une agriculture circulaire et numérique, ainsi qu'à déployer des technologies de pointe et l'intelligence artificielle (IA) afin de réduire les coûts de production, de préserver les ressources naturelles, de protéger l'environnement et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La ville devrait également renforcer la coopération entre l'État, les agriculteurs, les scientifiques et les entreprises, tout en développant et en protégeant la marque « Riz vietnamien », en cohérence avec le thème du festival.



Tran Thanh Man a estimé que le festival contribuerait à renforcer les liens entre l'agriculture, la culture et le tourisme, à promouvoir les échanges commerciaux, à élargir les marchés d'exportation et à valoriser l'ensemble de la filière rizicole. Il a également salué la poursuite de la coopération, les transferts de technologies et les investissements des partenaires stratégiques et des organisations internationales.



De son côté, Do Thanh Binh s'est engagé à concrétiser les orientations du président de l'Assemblée nationale par des mesures appropriées, à renforcer les liens entre les zones de production, les unités de transformation et les marchés, ainsi qu'à améliorer l'environnement des investissements, les infrastructures et les ressources humaines.



Il a réaffirmé l'engagement de la ville à coopérer avec les entreprises, les investisseurs et les partenaires internationaux afin de promouvoir la recherche, les transferts de technologies, le développement des zones de production rizicole, la valorisation de la marque et l'élargissement des marchés.- VNA