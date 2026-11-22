Hanoï (VNA) – Dans un contexte de croissance continue du tourisme vietnamien, la transformation numérique s’impose comme une nécessité pour améliorer la qualité des services et renforcer la compétitivité du secteur. De l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans le conseil et la réservation à l’exploitation des données pour la gestion et la promotion des destinations, les nouvelles technologies redessinent progressivement les pratiques des entreprises et l’expérience des voyageurs.



Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli environ 19,5 millions de visiteurs internationaux au cours des dix premiers mois de 2026, soit une progression de 13,8 % sur un an. Cette dynamique, conjuguée à l’évolution des comportements des consommateurs, pousse les professionnels à repenser leurs pratiques commerciales, à améliorer la qualité de leurs services et à mieux exploiter les données relatives à leur clientèle.



Au sein des agences de voyages, la numérisation ne se limite plus à la création de sites web ou de canaux de vente en ligne. L’IA est désormais mobilisée pour conseiller les clients, analyser leurs besoins et relier différents services, afin de faciliter chaque étape du parcours numérique, de la recherche d’informations à la réservation, au paiement et à la gestion de l’itinéraire.

Les entreprises touristiques encouragent la transformation numérique. Photo : VNA



Pham Van Bay, directeur adjoint de la succursale de Hanoï du voyagiste Vietravel, indique que l’entreprise a lancé une nouvelle version de sa plateforme travel.com.vn intégrant le chatbot IA Tripi, opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Conçu comme un véritable assistant de planification, Tripi recueille les demandes, suggère des circuits adaptés et aide à cerner les besoins des clients, tout en laissant aux conseillers humains un rôle essentiel dans les demandes nécessitant un accompagnement approfondi, telles que les voyages internationaux, les formalités de visa ou les séjours sur mesure.



La plateforme constitue également un espace transactionnel permettant de réserver et de payer en ligne par Visa, Mastercard, JCB, VNPay, ZaloPay ou MoMo. Selon Pham Van Bay, cette évolution donne davantage d’autonomie aux voyageurs tout en permettant à l’entreprise de mieux cerner leurs attentes et de personnaliser ses prestations.



Dans la même optique, BestPrice Travel a développé Bipi, un assistant virtuel intelligent qui recommande des offres personnalisées en fonction du budget, de la durée du séjour, des centres d’intérêt et du style de voyage de chaque client. Pour Bui Thanh Tu, directeur marketing de l’entreprise, la transformation numérique repose avant tout sur une meilleure compréhension des comportements de recherche et de réservation, afin de personnaliser les offres à grande échelle, dès la première prise de contact.



Au-delà des outils commerciaux, la transition numérique requiert une interconnexion des données et une réorganisation des processus de fonctionnement. Nguyen Thi Hoa Mai, directrice adjointe de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, souligne que face à une concurrence accrue entre destinations, les données et la technologie jouent un rôle clé dans la gestion, l’élaboration des politiques, les études de marché et la promotion touristique. Le secteur doit analyser finement les besoins, le niveau de dépenses, la durée de séjour et les tendances de chaque segment afin de cibler les marchés porteurs et de concevoir des produits adaptés.

Des délégués assistent au lancement du système « Enregistrement numérique et points de fidélité » de l’Association touristique de Dong Van. Photo : VNA



Dans cette perspective, l’Autorité nationale du tourisme accélère la normalisation des bases de données consacrées aux ressources touristiques et accompagne les collectivités locales dans le déploiement de logiciels spécialisés. En octobre 2026, des sessions de formation ont ainsi été organisées dans le Nord et le Sud du pays pour harmoniser les méthodes de collecte, d’évaluation et de mise à jour des informations, tandis que le secteur cherche à rendre les actions de promotion touristique plus ciblées et plus efficaces.



Cette mutation n’est toutefois pas sans obstacles. Les investissements nécessaires, le manque de personnel qualifié, les difficultés d’interopérabilité entre les systèmes et les enjeux de sécurité des données constituent autant de défis à relever. Pour les petites et moyennes entreprises, l’enjeu consiste notamment à choisir des solutions technologiques adaptées à leur taille et à leurs capacités, afin d’éviter la dispersion des investissements et d’en améliorer l’efficacité. - VNA