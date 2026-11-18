Alger (VNA) - Dans un contexte où les voyageurs sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir de nouvelles destinations, l’Algérie, le plus vaste pays d’Afrique, situé sur les rives de la Méditerranée, s’impose progressivement comme une destination digne d’intérêt pour les touristes vietnamiens en quête d’expériences originales, au-delà des circuits traditionnels en Asie et en Europe.



Bien que l’Algérie soit géographiquement éloignée du Vietnam et qu’aucune liaison aérienne directe ne relie les deux pays, plusieurs groupes de touristes vietnamiens n’hésitent pas à effectuer un voyage de plus de 17 heures pour découvrir ce pays d’Afrique du Nord. L’attrait de l’Algérie réside dans la diversité de ses paysages et de son patrimoine : des villes côtières empreintes de l’identité méditerranéenne, des édifices islamiques séculaires, des vestiges romains vieux de près de deux millénaires, des oasis verdoyantes au cœur de l’immense désert du Sahara, sans oublier la vie animée de la population locale et, surtout, l'attachement particulier des Algériens au peuple vietnamien.



L’un des premiers lieux visités par les touristes vietnamiens dans la capitale, Alger, est l’Espace commémoratif du Président Ho Chi Minh en Algérie, un site chargé d’histoire et de symboles, qui témoigne de l’amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays.



Devant la stèle commémorative du Président Ho Chi Minh, située sur l'avenue Ho Chi Minh, Thi Hong Loan, une touriste originaire de Ho Chi Minh-Ville et membre d’un groupe organisé par l’agence de voyages AVA Travel, a exprimé sa joie et son émotion de pouvoir visiter ce lieu symbolique. Cette visite lui a permis, comme aux autres membres du groupe, de mesurer le respect, l’affection profonde et l’admiration que le peuple algérien voue au Président Ho Chi Minh.



L’accompagnement des groupes de touristes vietnamiens sur ce site constitue l’une des actions concrètes de l’ambassade du Vietnam en Algérie pour préserver, valoriser et promouvoir l’Espace commémoratif du Président Ho Chi Minh dans le pays. L’ambassade souhaite que ce lieu ne soit pas seulement une étape pour les délégations officielles, mais également un espace de découverte et de mémoire ouvert à la communauté vietnamienne, aux touristes vietnamiens et aux amis algériens désireux de mieux connaître la vie et l’œuvre du Président Ho Chi Minh ainsi que l’histoire des relations entre les deux pays.



Autre site incontournable, la Casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992, est un ensemble urbain historique composé de ruelles sinueuses, de maisons traditionnelles, de palais et d’édifices religieux. Elle témoigne des différentes strates historiques et culturelles qui ont façonné l’Algérie. En parcourant ses ruelles, les visiteurs peuvent découvrir le rythme de la vie locale, les boutiques d’artisanat traditionnel et les traces d’une ville qui a longtemps occupé une place importante dans l’histoire de la Méditerranée.



Les amateurs d’histoire peuvent également découvrir Timgad, une ancienne cité romaine fondée sous le règne de l’empereur Trajan à la fin du Ier siècle et inscrite, elle aussi, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site conserve une grande partie de son organisation urbaine d’origine, avec ses rues tracées à angle droit, ses places, son théâtre, ses temples et son arc de triomphe. Au milieu d’un paysage montagneux, ces vestiges offrent aux visiteurs une occasion exceptionnelle de remonter le temps et d'imaginer la vie urbaine il y a près de 2 000 ans.



À côté de Timgad, Djemila et Tipasa figurent également parmi les sites archéologiques et historiques les plus remarquables du pays. Djemila impressionne par ses vestiges romains nichés dans un environnement montagneux, tandis que Tipasa séduit par l’harmonie entre les ruines antiques, les eaux bleues de la Méditerranée et les pins qui bordent le littoral.



Si les villes côtières et les sites historiques permettent de découvrir la richesse du patrimoine algérien, le désert du Sahara offre une expérience totalement différente. Une grande partie du territoire algérien se trouve dans cette vaste région désertique, caractérisée par ses immenses dunes de sable, ses formations rocheuses spectaculaires, ses vallées arides et ses oasis verdoyantes. Pour les touristes vietnamiens, la découverte du Sahara constitue une expérience particulièrement originale, tant ses paysages contrastent avec les environnements naturels auxquels ils sont habitués.



Outre AVA Travel, d’autres agences vietnamiennes, notamment Migola Travel et VGC Travel, commencent également à explorer ce marché touristique encore peu connu, mais riche en perspectives.



Selon Tran Huu Duy, guide touristique au sein d’AVA Travel, l’Algérie possède de nombreux atouts pour devenir une destination attrayante pour les touristes vietnamiens, notamment ceux qui s'intéressent à la découverte de nouvelles cultures, de sites historiques et de destinations encore peu fréquentées.



Toutefois, l’exploitation de ce marché se heurte encore à plusieurs difficultés. Les informations disponibles au Vietnam sur les destinations touristiques algériennes restent limitées, les liaisons aériennes restent peu pratiques et le coût des circuits demeure relativement élevé. Par ailleurs, les agences de voyages vietnamiennes doivent encore principalement passer par des intermédiaires pour coopérer avec leurs partenaires algériens, les relations directes entre les entreprises touristiques des deux pays étant encore peu développées.



Tran Huu Duy estime qu'à mesure que le nombre de touristes vietnamiens en Algérie augmentera et que l'image du pays sera mieux connue au Vietnam, les entreprises des deux pays auront davantage d'occasions de nouer des partenariats directs. Cela permettra de réduire les coûts et de rendre les circuits touristiques en Algérie plus accessibles aux voyageurs vietnamiens.



Évoquant la qualité des prestations de leurs partenaires algériens, le guide a salué le professionnalisme et le soin apporté à l'organisation des séjours et à l'accueil des visiteurs. Le personnel local s'est montré accueillant et disponible. Les préparatifs avant le départ, la mise à disposition des guides, l'accompagnement des groupes ainsi que les formalités d'entrée à l'aéroport se sont déroulés dans de bonnes conditions et sans difficulté majeure.



Compte tenu de ses atouts historiques, culturels et naturels ainsi que de la diversité des expériences qu'elle propose, Tran Huu Duy considère que l'Algérie dispose d'un potentiel lui permettant de rivaliser avec des destinations nord-africaines déjà bien connues des touristes vietnamiens, comme le Maroc et l'Égypte, et d'attirer un nombre croissant de visiteurs vietnamiens dans les années à venir.



Pour sa part, Ngo Thi Hong Loan souligne que l'Afrique exerce depuis longtemps une fascination particulière sur elle, en raison de la richesse de ses cultures, de la diversité de ses identités nationales et de ses ressources naturelles. Après avoir visité l'Afrique du Sud il y a une vingtaine d'années, puis découvert la Tanzanie et le Maroc, elle souhaitait poursuivre son exploration du continent en se rendant en Algérie, afin de mieux comprendre les interactions entre les cultures locales et les influences occidentales, ainsi que la manière dont les habitants préservent leur patrimoine traditionnel.



Elle a indiqué qu'elle nourrissait le projet de visiter l'Algérie depuis environ trois ans, sans avoir pu le concrétiser jusqu'à présent en raison des difficultés liées à l'organisation de voyages vers l'Afrique. Ce séjour représente donc pour elle une occasion de découvrir directement ce pays d'Afrique du Nord qu'elle souhaitait visiter depuis longtemps.



Parmi ses premières impressions, elle a particulièrement apprécié l'harmonie entre l'architecture moderne et les éléments du patrimoine traditionnel, notamment les motifs décoratifs des portes et les céramiques caractéristiques de la culture locale dans la vieille ville. Au-delà du patrimoine culturel, elle s'intéresse également aux paysages naturels, à l'environnement marin méditerranéen et à l'attachement des Algériens à la protection de la nature.



Selon elle, bien que l'Afrique soit parfois associée à des informations pouvant inquiéter certains voyageurs, le continent recèle en réalité un patrimoine culturel ancien, profond et particulièrement original. Ceux qui surmontent les premières difficultés pour s'y rendre ont la possibilité de découvrir des valeurs culturelles locales précieuses ainsi que des similitudes intéressantes entre les différentes cultures.



Évoquant les perspectives de coopération touristique entre les deux pays, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, a estimé que les initiatives pionnières d'entreprises telles qu'AVA Travel revêtaient une importance concrète. Elles contribuent à faire mieux connaître l'Algérie auprès du public vietnamien tout en offrant aux touristes des deux pays davantage d'occasions de découvrir leurs territoires, leurs cultures et leurs populations respectives.



L'ambassadeur a souligné que le développement du tourisme bilatéral ne permettrait pas seulement de créer de nouvelles opportunités de coopération pour les entreprises du secteur, mais constituerait également un moyen concret de renforcer la compréhension mutuelle, les liens affectifs et les relations entre les peuples des deux pays.



Dans le contexte de l'élévation des relations Vietnam-Algérie au rang de partenariat stratégique en novembre 2025, l'ambassade du Vietnam souhaite voir les entreprises des deux pays s'intéresser davantage aux opportunités offertes par leurs marchés respectifs et développer de nouvelles coopérations. Il s'agit non seulement d'encourager les touristes vietnamiens à découvrir l'Algérie, mais également d'élaborer progressivement des programmes et des produits touristiques adaptés afin d'attirer davantage de visiteurs algériens au Vietnam.



L'ambassade du Vietnam en Algérie a réaffirmé sa volonté de continuer à accompagner et à soutenir les entreprises touristiques vietnamiennes dans leurs démarches de découverte du marché, leur mise en relation avec des partenaires locaux et leur accès aux informations nécessaires, dans le cadre de ses fonctions et de ses missions. Ces efforts visent à promouvoir la coopération touristique, à renforcer les échanges entre les populations et à approfondir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Algérie. -VNA