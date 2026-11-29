La Havane (VNA) – Du 24 au 28 novembre, une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par Nguyen Quoc Hung, vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures, a effectué une visite de travail à Cuba afin de renforcer les échanges d’expériences pratiques en matière législative.



Lors d’un séminaire scientifique parlementaire, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Ana María Mari Machado, a estimé que cette rencontre offrait aux deux parties l’occasion de partager les expériences tirées du processus de Doi moi (Renouveau) au Vietnam et de la transformation socio-économique à Cuba. Ces échanges doivent contribuer à promouvoir les relations spéciales entre les deux pays et à renforcer leur coopération interparlementaire dans plusieurs domaines, notamment la modernisation économique, le perfectionnement du cadre juridique et la supervision parlementaire.



Ana María Mari Machado a souligné que le Commandant en chef Fidel Castro et le Président Ho Chi Minh avaient légué une relation exemplaire de solidarité et d’unité, un héritage qu’il convient de préserver et de consolider pour les générations futures.

Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lázo Hernández, présente la Zone spéciale de développement de Mariel à la délégation vietnamienne. Photo : VNA



Pour sa part, Nguyen Quoc Hung a affirmé que ce séminaire constituerait une nouvelle contribution importante à l’histoire de l’amitié entre le Vietnam et Cuba, visant à développer la coopération bilatérale dans tous les domaines de manière substantielle, efficace et durable, dans l’intérêt des deux peuples et de leur solidarité.



Lors d’une séance de travail, en présence du président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, les députés des deux pays ont mené des discussions approfondies sur des questions d’intérêt commun, notamment dans les domaines de l’économie, des finances, du commerce, de la législation, de l’agriculture, de l’industrie et de l’énergie.



Au cours de leur séjour, Nguyen Quoc Hung et les membres de sa délégation se sont également rendus sur le site d’un projet rizicole mené en coentreprise par la société agro-industrielle céréalière Los Palacios de la province de Pinar del Río et la société vietnamienne Agri VMA.



Ils ont par ailleurs étudié le potentiel économique de la province d’Artemisa et de la Zone spéciale de développement de Mariel, avant de visiter l’usine Suchel TBV S.A., issue d’une coentreprise entre le groupe vietnamien Thai Binh et la société cubaine Industrias NEXUS S.A. – VNA