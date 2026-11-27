Hanoï (VNA) - Le soir du 27 novembre, le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, est arrivé à Hanoï pour participer aux 12e Sommet de la coopération entre le Cambodge, le Laos le Myanmar et le Vietnam (CLMV-12) et le 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS-11).

La délégation cambodgienne a été accueillie à l’aéroport international de Noi Bai par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ngo Le Van.

Lors d’une conférence de presse internationale tenue le 26 novembre, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a précisé que ces deux sommets, organisés tous les deux ans, jouent un rôle primordial pour le développement de la région du Mékong.

À l’initiative du Vietnam, le sommet CLMV accueillera pour la première fois des partenaires au développement, des organisations internationales et des entreprises.

Selon la vice-ministre Nguyen Minh Hang, tous les pays du bassin du Mékong accordent une grande importance à ces deux rendez-vous et fondent de grands espoirs sur leurs résultats. Les États membres souhaitent définir de nouvelles orientations et renouveler leurs méthodes de travail afin d’apporter des bénéfices plus concrets à chaque pays, contribuant ainsi durablement à la paix, à la stabilité, à l’amitié et au développement commun de toute la sous-région. -VNA



