



Séoul (VNA) – À l’invitation du gouvernement sud-coréen, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission centrale des politiques et des stratégies, effectue une visite officielle en République de Corée du 26 au 28 novembre.



Dans le cadre de cette visite, Nguyen Thanh Nghi a eu, le 26 novembre à Séoul, une séance de travail avec Kwon Chil Seung, président du Comité des politiques du Parti démocrate (DP), au pouvoir, et Lim Lee Ja, présidente du Comité des politiques du Parti du pouvoir au peuple (PPP), principal parti d’opposition. La délégation vietnamienne a également rencontré Do Young Ah, vice-présidente de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), ainsi que Pyeon Mu Yeol, président du Comité des affaires extérieures de la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises (KBIZ) et directeur exécutif de l’Union des coopératives de construction de la République de Corée.



Lors de ces rencontres, Nguyen Thanh Nghi a félicité la République de Corée pour ses réalisations importantes et globales, soulignant le rôle essentiel des partis politiques dans la définition des orientations et des politiques de développement national. Il a présenté les avancées dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du PCV et réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la République de Corée et souhaitait approfondir davantage leur Partenariat stratégique global.



Les deux parties ont salué le développement dynamique des relations bilatérales, marqué notamment par des échanges réguliers de délégations de haut niveau. Les deux pays sont devenus des partenaires majeurs dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et des technologies, tout en maintenant une étroite coopération sur les questions régionales et internationales. Les liens entre les deux peuples sont également renforcés par la présence de quelque 380 000 Vietnamiens en République de Corée, de plus de 250 000 Sud-Coréens au Vietnam et de dizaines de milliers de familles multiculturelles.

La délégation du Parti communiste du Vietnam pose pour une photo commémorative avec les dirigeants du Comité des politiques du Parti du pouvoir au peuple (PPP). Photo : VNA





Les responsables des deux partis sud-coréens ont salué cette visite. Kwon Chil Seung a exprimé le souhait de renforcer les échanges d’expériences avec les organes du PCV. Lim Lee Ja a estimé que le maintien de canaux de dialogue réguliers et le partage d’expériences en matière d’élaboration des politiques contribueraient à approfondir la coopération bilatérale.



Nguyen Thanh Nghi a appelé les directions des deux partis à soutenir la mise en œuvre effective des accords bilatéraux, à protéger les droits et intérêts légitimes des ressortissants vietnamiens en République de Corée et à apporter leur soutien au Vietnam dans l’organisation de la 14e Conférence générale de la Conférence internationale des partis politiques d’Asie (ICAPP), prévue en 2028.



Lors de sa séance de travail avec la KOICA, Nguyen Thanh Nghi a salué les contributions de cette agence, qui met en œuvre 34 projets au Vietnam en 2026, pour un montant total de 55,72 millions de dollars. Do Young Ah a indiqué que, depuis 1991, la République de Corée avait accordé au Vietnam 650 millions de dollars d’aide publique au développement non remboursable à travers 400 projets, accueilli 5 000 stagiaires vietnamiens et envoyé 7.000 volontaires sud-coréens au Vietnam. Les deux parties ont signé le document relatif à la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de l’Institut des sciences et technologies Vietnam-République de Corée (VKIST), d’un montant de 30 millions de dollars.



Avec la KBIZ, les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de développement des petites et moyennes entreprises (PME) et des coopératives. Elles sont convenues de promouvoir le modèle de coopérative moderne au Vietnam, de renforcer les connexions entre les chaînes de valeur, d’accompagner la transformation numérique et d’encourager les investissements sud-coréens dans le pays.



Le même jour, la délégation vietnamienne a également rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam à Séoul. -VNA