Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 29 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a reçu le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, venu à Hanoï pour participer au 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) et présider le 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-11).

Présentant les principaux résultats des deux sommets, le président du Myanmar s’est félicité de leur succès et a remercié le Vietnam pour leur bonne organisation.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam s’est réjoui de l’évolution positive des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre le Vietnam et le Myanmar. Il a souligné que les visites et contacts de haut niveau de ces derniers temps avaient marqué des étapes importantes dans le renforcement de la confiance politique, ouvrant une nouvelle phase de développement des relations bilatérales, avec des orientations et des priorités de coopération adaptées aux besoins de chaque pays.

Les deux dirigeants ont convenu que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel de coopération, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement, la finance, le développement des infrastructures, la connectivité des transports, l’aviation, les technologies de l’information, les télécommunications, la transformation numérique, l’agriculture, le développement rural, la santé, l’éducation et la formation professionnelle.

Le président du Myanmar a souhaité voir davantage d’entreprises vietnamiennes investir et développer leurs activités dans son pays. Il a affirmé qu’il continuerait à demander aux organismes concernés de prendre des mesures pour améliorer le climat des affaires et de l’investissement, en faveur des investisseurs étrangers, dont les entreprises vietnamiennes.

Le dirigeant vietnamien To Lam a par ailleurs proposé aux deux parties de renforcer la coopération culturelle et les échanges entre les peuples, et de faciliter les échanges à tous les niveaux et dans différents secteurs.

Échangeant sur la situation du développement dans leurs pays respectifs, le président Min Aung Hlaing a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement ces derniers temps. Remerciant le Vietnam pour son soutien constant, il a affirmé que le Myanmar souhaitait maintenir et développer de bonnes relations avec tous les pays membres de l’ASEAN et espérait que le Vietnam continuerait à jouer un rôle de passerelle. Il a également exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les escroqueries en ligne.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a réaffirmé que le Vietnam respectait toujours l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Myanmar et soutenait une solution dont le Myanmar aurait la maîtrise et assurerait la conduite, afin de faciliter le retour rapide du pays à une pleine participation aux mécanismes et activités de l’ASEAN.

Le président du Myanmar a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le cadre du CLMV et de l’ACMECS. Les deux dirigeants ont convenu que les deux pays disposaient encore de nombreuses possibilités de promouvoir ensemble la coopération en matière de connectivité terrestre et maritime, et de renforcer les liens entre les économies de la sous-région. – VNA