Hanoï (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique a organisé le 29 novembre à Hanoï une cérémonie marquant le 20e anniversaire de la création de la Police chargée de la lutte contre la criminalité environnementale (29 novembre 2006 – 29 novembre 2026), en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam.



En vingt ans, cette force a détecté plus de 318.000 infractions à la législation sur l’environnement, les ressources naturelles et la sécurité sanitaire des aliments, engagé ou recommandé des poursuites pénales dans près de 6.000 affaires impliquant plus de 8.800 personnes et infligé des sanctions administratives dans plus de 259.000 affaires, pour un montant total de près de 3.000 milliards de dongs.



Lors de la cérémonie, le dirigeant vietnamien To Lam a décerné l’Ordre de l’Exploit militaire de première classe au Département de la police chargée de la lutte contre la criminalité environnementale, ainsi que des Ordres de l’Exploit militaire à plusieurs de ses membres.



Dans son discours, il a rappelé que le XIVe Congrès national du PCV avait placé le développement économique et social et la protection de l’environnement au cœur de la stratégie nationale de développement. Pour la première fois, la protection de l’environnement est ainsi placée sur un pied d’égalité avec le développement économique et social, traduisant les nouvelles exigences du Parti en la matière.



Face aux nouvelles exigences, le dirigeant vietnamien a appelé à renouveler en profondeur les approches et les méthodes de lutte contre la criminalité environnementale, en privilégiant la prévention plutôt que la répression, ainsi que la gestion proactive des risques et le renforcement des capacités de résilience.



Il a également préconisé une approche de la sécurité au service du développement dans la lutte contre la criminalité et les infractions environnementales. Au-delà de la prévention et de la répression des infractions, cette lutte doit contribuer à améliorer la qualité du développement, à faire de la protection de l’environnement un nouveau levier de croissance économique et à créer un écosystème sûr et propice à la recherche, à l’innovation, à l’entrepreneuriat, aux applications technologiques et au développement des infrastructures numériques dans le domaine environnemental.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien a insisté sur la nécessité de lutter résolument contre les infractions et les crimes environnementaux, notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments, sans exception ni privilège. Il a en outre appelé à lutter résolument contre les actes de pollution grave, l’exploitation illégale des ressources naturelles, les atteintes aux forêts et à la biodiversité, les infractions liées à la gestion et au traitement des déchets, ainsi que les crimes et infractions en matière de sécurité sanitaire des aliments, en prenant pour critère d’évaluation l’efficacité de la protection des intérêts nationaux et de la vie de la population.



Enfin, il a souligné la nécessité de bâtir, d’ici à 2030, une force de police environnementale révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne. – VNA