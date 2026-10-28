Environnement

L’été refuse de tirer sa révérence à l’hiver dans le Nord

Alors que le Nord devrait s’installer dans la fraîcheur de l’automne en cette fin d’octobre, Hanoi et plusieurs localités voisines subissent un soleil de plomb, prolongeant ainsi une anomalie thermique historique qui a déjà vu le pays égaler ou battre 59 records absolus de températures maximales durant les 20 premiers jours du mois.

Le Nord traverse un épisode de chaleur exceptionnel pour une fin octobre, alors que le pays enchaîne les records de températures maximales. Photo: vtcnews.vn
Le Nord traverse un épisode de chaleur exceptionnel pour une fin octobre, alors que le pays enchaîne les records de températures maximales. Photo: vtcnews.vn

Hanoi (VNA) – Un cocktail inédit entre le phénomène El Niño, le réchauffement global et les conditions météorologiques actuelles maintient le Nord sous une chaleur anormale pour une fin d’octobre, avec des pointes locales qui dépassent les 34°C.

Alors que les derniers jours d’octobre devraient draper le Nord dans la fraîcheur caractéristique de l’automne, Hanoi subit une chaleur étouffante sous un soleil de plomb. Le mercure s’affole dans la capitale comme dans de nombreuses localités septentrionales : les maximales oscillent généralement entre 30 et 33°C, frôlant même les 34 °C par endroits.

À Hanoi, le thermomètre a grimpé jusqu’à 37,1°C le 2 octobre à la station de Lang, effaçant le précédent record de 36,4°C qui datait du 5 octobre 2023. Le lendemain, la chaleur s’est intensifiée dans la province septentrionale de Son La, où la station de Yên Châu a enregistré un pic à 38,3°C, du jamais-vu depuis le record de 37,5°C établi le 23 octobre 2019. Toujours le 3 octobre, le littoral n’a pas été épargné : la station de Hon Dâu, à Hai Phong, a affiché un cinglant 37,2°C, surpassant largement les 34,8°C relevés à cette même date en 2014.

Cette vague de chaleur inhabituelle ne se cantonne pas au Nord. Le Centre et le Sud enregistrent eux aussi des températures maximales qui égalent, voire surpassent, les anciens records historiques. Le 4 octobre, la station de Tuyên Hoa dans la province de Quang Tri a ainsi affiché 37°C, tandis que celle de Biên Hoa, dans la province de Dông Nai, pointait à 36,2°C dès le 1er octobre.

Ces données traduisent la multiplication de pics de chaleur anormaux à l’échelle nationale en cette période de transition saisonnière. Toutefois, le nombre de records égalés ou battus dans les stations météo ne reflète pas automatiquement le nombre total de journées de canicule, ni la quantité de localités touchées par cette chaleur inédite. Pour dresser un bilan rigoureux du mois, il conviendra de confronter les moyennes mensuelles globales aux observations climatiques de long terme.

Selon Nguyên Hông Sinh, directeur adjoint de la station hydrométéorologique de Hai Phong, cette chaleur persistante est directement liée au changement climatique, au réchauffement global et à la puissance inédite d’El Niño.

Les relevés météorologiques d’octobre confirment cette tendance. Dans le centre-est de l’océan Pacifique équatorial (zone de surveillance Niño 3.4), la température de surface de la mer dépassait la moyenne à long terme de 2,1 °C en septembre, avant d’atteindre un pic à 2,4 °C à la mi-octobre. Cette surchauffe montre qu’El Niño s’intensifie, ce qui bouleverse fortement le thermomètre et le régime des précipitations au Vietnam.

Toutefois, El Niño n’est pas le seul responsable des températures quotidiennes. La météo locale dépend aussi d’autres systèmes atmosphériques, notamment l’anticyclone subtropical en altitude et l’arrivée intermittente de masses d’air froid.

Pour la première fois en 35 ans, une vague de chaleur généralisée s’est abattue sur l’ensemble du Nord en plein mois d’octobre, confirme Nguyên Duc Hoa, chef adjoint du bureau des prévisions climatiques du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Trois grands facteurs expliquent cet automne anormalement chaud : le changement climatique, le phénomène El Niño et des dynamiques météorologiques à court terme. Au début du mois d’octobre, la bordure sud d’un creux dépressionnaire s’est conjuguée à la circulation d’un anticyclone subtropical en altitude. Cette alliance a maintenu une chaleur étouffante sur tout le territoire, poussant le mercure de plusieurs stations météorologiques à égaler, voire dépasser, les records historiques pour cette période de l’année.

En parallèle, les poussées d’air froid se révèlent trop faibles ou trop brèves pour inverser la tendance et rafraîchir durablement l’atmosphère. Dès que leur influence faiblit, le ciel se dégage rapidement pour laisser place à un soleil généreux, faisant aussitôt grimper les températures en journée.

Ce mécanisme explique pourquoi un inconfort thermique persiste alors même que le mois d’octobre touche à sa fin. Les spécialistes rappellent toutefois qu’il ne faut pas confondre de simples températures élevées avec une «vague de chaleur» au sens strict du terme : le fait que le thermomètre dépasse les 30°C ne suffit pas à caractériser scientifiquement une journée de canicule.

Vers un hiver anormalement doux ?

Les caprices météorologiques de ce mois d’octobre sèment le doute sur les mois à venir, alors que le Nord s’apprête à entrer dans l’hiver. Selon les prévisions du NCHMF, le thermomètre devrait afficher en octobre des températures moyennes supérieures de 0,5 à 1,5°C aux normales saisonnières, avec des pics encore plus marqués localement.

Dans ses projections pour la période d’octobre 2026 à mars 2027, le NCHMF anticipe un climat globalement plus doux sur l’ensemble du pays : les moyennes nationales devraient ainsi dépasser les normales de 1 à 2°C durant les blocs octobre-novembre 2026 et février-mars 2027.

Pour les mois de décembre 2026 et janvier 2027, le thermomètre devrait afficher des valeurs supérieures de 0,5 à 1,5°C aux normales de saison dans de nombreuses régions. Le NCHMF prévoit d’ailleurs des poussées de froid plus timides que d’ordinaire pour cet hiver, ce qui pourrait limiter le nombre de journées de froid vif ou extrême dans le nord et le centre-nord du Vietnam.

Pour autant, une moyenne saisonnière globalement douce n’exclut pas des coups de gel. Des vagues de froid particulièrement intenses restent possibles, capables de faire chuter brutalement les températures sur de courtes périodes.

À plus long terme, ces anomalies thermiques doivent être analysées sous le double prisme du changement climatique et de la variabilité naturelle, notamment le phénomène El Niño. Si un pic de chaleur isolé ne suffit pas à incriminer directement le réchauffement global, l’observation rigoureuse de ces extrêmes sur la durée constitue un indicateur précieux pour évaluer l’évolution profonde de notre climat.

Le mois d’octobre 2026 a parfaitement illustré à quel point la transition saisonnière dans le Nord peut s’écarter des moyennes historiques. Le suivi continu des données officielles et des bulletins météo restera crucial pour mesurer l’ampleur exacte de ces anomalies et anticiper au mieux les tendances de cette fin d’année. – VNA

source
#phénomène El Niño #Centre national de prévision hydrométéorologique #réchauffement global
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Village côtier de Nhon Hai, dans le quartier de Quy Nhon Dông, province de Gia Lai. Sous l'effet du changement climatique, la montée des eaux menace de submerger de nombreux quartiers résidentiels. Photo: VNA

Montée des eaux au Vietnam : la boussole stratégique d’un expert de Hong Kong

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Hong Kong (Chine), le professeur Yucheng Lin a indiqué que le Vietnam partageait, avec les régions côtières chinoises, des facteurs mondiaux à l’origine de l’élévation du niveau de la mer ; toutefois, des conditions locales pourraient entraîner des différences significatives en ce qui concerne les risques globaux.

Les députés lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires. Photo : VNA

Le Vietnam réforme la gestion de l’environnement et de l’espace maritime

Lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires, le 24 octobre, les députés ont souligné la nécessité de simplifier les procédures, de renforcer le contrôle a posteriori et de moderniser la gouvernance environnementale et maritime.

Le comité de gestion des forêts à usage spécial du Sud de Quang Tri annonce la découverte de 35 nouvelles espèces d’oiseaux dans la Réserve naturelle de Dakrong. Photo. VNA

La réserve naturelle de Dakrong recense 35 nouvelles espèces d’oiseaux

La Réserve naturelle de Dakrong recense désormais 228 espèces d’oiseaux, réparties en 55 familles et 17 ordres. Parmi elles, 139 ont été observées directement, 89 proviennent d’études antérieures et 97 sont étayées par des preuves visuelles. Par rapport aux données de 2005, cet inventaire fait état de 35 espèces supplémentaires.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Dinh Cong Su, présente à la délégation française le projet de développement urbain d'adaptation au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh. Photo : VNA

Phu Tho : la France soutient un projet urbain face au changement climatique

La délégation française conduite par Éléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, a visité le chantier de l’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le projet de développement urbain résilient au changement climatique dans la zone urbaine de Hoa Binh.

Des touristes visitent le lac Hoàn Kiêm, à Hanoi. Photo : VNA

El Niño devrait rester intense jusqu’en janvier 2027

En raison de l’influence de ce phénomène climatique, les masses d’air froid devraient être moins actives que la moyenne cette année, avec des épisodes de froid intense susceptibles de survenir plus tard, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Dix-sept animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel

Dix-sept animaux sauvages relâchés dans leur milieu naturel

Dix-sept animaux sauvages appartenant à sept espèces, dont un langur de Ha Tinh et un pangolin javanais, ont été relâchés dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Tri, après avoir été secourus, soignés et réadaptés à la vie sauvage.