Lam Dong : Sixième ponte de tortue marine enregistrée cette année sur l’île de Hon Cau

Lam Dong (VNA) – Le 8 octobre au matin, lors d’une patrouille sur la plage de Mui Tau, sur l’île de Hon Cau, dans la province de Lam Dong, une équipe de contrôle de l’aire marine protégée de Hon Cau a découvert un nid de tortue marine enfoui dans le sable.

Le nid contenait 82 œufs, identifiés comme appartenant à l’espèce Chelonia mydas, communément appelée tortue verte. Tous les œufs ont été transférés dans une zone sûre pour y être incubés. Dans des conditions météorologiques normales, l’éclosion intervient après 45 à 60 jours.

Selon la direction de l’aire marine protégée de Hon Cau, il s’agit de la sixième ponte enregistrée cette année sur l’île, un signal positif montrant que les tortues marines continuent de choisir Hon Cau comme site de reproduction.

Depuis le début de 2026, six pontes ont été recensées sur trois plages de l’île – Bai Nhat, Mui Tau et Bai Ba Hon. Trois nids ont pu être conservés sur place, tandis que les œufs de trois autres pontes, soit 246 œufs au total, ont été transférés vers une zone d’incubation pour être protégés.

La saison de reproduction des tortues marines s’étend généralement de mai à octobre. À Hon Cau, il s’agit principalement de tortues vertes, une espèce rare et menacée figurant dans le Livre rouge du Vietnam.

Pendant la saison de reproduction, les agents et bénévoles de l’aire marine protégée effectuent régulièrement des patrouilles sur les plages. Après la ponte et le retour de la femelle en mer, ils transfèrent les nids lorsque nécessaire et effacent les traces laissées sur le sable afin de prévenir toute tentative d’exploitation illégale.

Située à environ 10 km du littoral, l’aire marine protégée de Hon Cau couvre environ 12 500 hectares. Elle compte parmi les 16 aires marines protégées revêtant une importance particulière pour l’environnement marin du Vietnam. Elle abrite notamment des récifs coralliens et des herbiers marins, ainsi que de nombreuses espèces aquatiques rares.

Ces dernières années, l’aire marine protégée a également mobilisé des bénévoles pour participer aux patrouilles et à la protection des sites de ponte. Ces efforts ont contribué à protéger de nombreux nids et à relâcher des milliers de jeunes tortues dans la mer. -VNA