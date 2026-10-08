Environnement

Lam Dong : Sixième ponte de tortue marine enregistrée cette année sur l’île de Hon Cau

Le nid contenait 82 œufs, identifiés comme appartenant à l’espèce Chelonia mydas, communément appelée tortue verte. Tous les œufs ont été transférés dans une zone sûre pour y être incubés. Dans des conditions météorologiques normales, l’éclosion intervient après 45 à 60 jours.

Un nid de tortue est découvert sur la plage de Mui Tau, sur l'île de Hon Cau. Photo : VNA
Un nid de tortue est découvert sur la plage de Mui Tau, sur l'île de Hon Cau. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) – Le 8 octobre au matin, lors d’une patrouille sur la plage de Mui Tau, sur l’île de Hon Cau, dans la province de Lam Dong, une équipe de contrôle de l’aire marine protégée de Hon Cau a découvert un nid de tortue marine enfoui dans le sable.

Le nid contenait 82 œufs, identifiés comme appartenant à l’espèce Chelonia mydas, communément appelée tortue verte. Tous les œufs ont été transférés dans une zone sûre pour y être incubés. Dans des conditions météorologiques normales, l’éclosion intervient après 45 à 60 jours.

Selon la direction de l’aire marine protégée de Hon Cau, il s’agit de la sixième ponte enregistrée cette année sur l’île, un signal positif montrant que les tortues marines continuent de choisir Hon Cau comme site de reproduction.

Depuis le début de 2026, six pontes ont été recensées sur trois plages de l’île – Bai Nhat, Mui Tau et Bai Ba Hon. Trois nids ont pu être conservés sur place, tandis que les œufs de trois autres pontes, soit 246 œufs au total, ont été transférés vers une zone d’incubation pour être protégés.

La saison de reproduction des tortues marines s’étend généralement de mai à octobre. À Hon Cau, il s’agit principalement de tortues vertes, une espèce rare et menacée figurant dans le Livre rouge du Vietnam.

Pendant la saison de reproduction, les agents et bénévoles de l’aire marine protégée effectuent régulièrement des patrouilles sur les plages. Après la ponte et le retour de la femelle en mer, ils transfèrent les nids lorsque nécessaire et effacent les traces laissées sur le sable afin de prévenir toute tentative d’exploitation illégale.

Située à environ 10 km du littoral, l’aire marine protégée de Hon Cau couvre environ 12 500 hectares. Elle compte parmi les 16 aires marines protégées revêtant une importance particulière pour l’environnement marin du Vietnam. Elle abrite notamment des récifs coralliens et des herbiers marins, ainsi que de nombreuses espèces aquatiques rares.

Ces dernières années, l’aire marine protégée a également mobilisé des bénévoles pour participer aux patrouilles et à la protection des sites de ponte. Ces efforts ont contribué à protéger de nombreux nids et à relâcher des milliers de jeunes tortues dans la mer. -VNA

#biển đảo Việt Nam #BĐVN #île de Hon Cau #nid de tortue marine #aire marine protégée de Hon Cau #Livre rouge du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Mers et îles vietnamiennes

Sur le même sujet

Relâche d'une tortue olivâtre en mer à Ca Mau. Photo: VNA

Ca Mau : une tortue olivâtre de 70 kg relâchée en mer

Le 28 septembre vers 20h00, un pêcheur de la commune de Tan An, Pham Viet Khai, a découvert dans ses filets une tortue pesant environ 70 kg. Après l’avoir ramenée à terre pour lui prodiguer des soins temporaires, il a pris l’initiative d’alerter les gardes-frontières.

La tortue olivâtre de 60 kg relâchée à la mer à Ca Mau. Photo: VNA

Ca Mau : une tortue olivâtre de 60 kg remise à la mer après sauvetage

L’événement a débuté le 19 avril vers 23 heures, lorsque Nguyen Van Nghia, un pêcheur résidant dans la commune de Tan An, a découvert la tortue de 60 kg prise dans ses filets.Avec l’aide d’autres pêcheurs présents sur place, il a immédiatement organisé le sauvetage de l’animal.

Voir plus

Le lac Hoàn Kiêm ou lac de l'Épée restitué, à Hanoi. Photo: VNA

Le Nord connaît un sursaut de chaleur avant une vague de douceur

Après la canicule qui a étouffé la région, le temps s'apprête à tourner dès cette nuit avec l'arrivée d'une perturbation modérée. Ce changement de flux entraînera une nette chute des températures et des averses orageuses pour les journées des 1er et 2 octobre.

Lors du séminaire. Photo : Bnews/vnanet.vn

La JICA soutient les technologies de prévision des précipitations

Le projet « Conseiller pour le développement de la technologie de prévision quantitative des précipitations pour le Vietnam », soutenu par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Vietnam et le Japon visant à renforcer les capacités de prévision hydrométéorologique, notamment la prévision quantitative des précipitations, contribuant ainsi à l'alerte précoce et à la prévention des catastrophes naturelles.

Le réservoir de An Hôi, situé dans la province de Quang Ngai, est à sec et cesse d’ alimenter les stations de pompage, livrant les rizières de la saison été-automne à une sécheresse implacable. Photo: VNA

Le Vietnam se prépare à défier un El Niño long et imprévisible

Le gouvernement se mobilise face aux menaces climatiques : par le biais de la directive officielle n°9694/VPCP-NN, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung ordonne une action proactive immédiate pour contrer les risques de pénurie d'eau accentués par le phénomène El Niño.

Animaux dans la zone de semi-liberté du Centre de communication, de tourisme, de sauvetage et de conservation de la faune sauvage du parc national de Bu Gia Mâp, dans la ville de Dông Nai. Photo : VNA

Au parc national de Bu Gia Mâp, un centre redonne des ailes à la vie sauvage

Au-delà de la réhabilitation de la faune sauvage, le parc national de Bu Gia Map est devenu un centre important d’éducation à l’environnement, contribuant à sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité grâce à des visites guidées, des expériences au sein du centre de sauvetage, des programmes de sensibilisation en milieu scolaire et des campagnes de communication numérique.

Plantation d'arbres au début du printemps dans la commune de Soc Son, à Hanoi. Photo : hanoimoi.vn

Hanoi prévoit de planter plus de 400.000 arbres en 2026

L’élaboration du nouveau plan de plantation d'arbres et de boisement, assortie de la définition des objectifs à long terme, marque un tournant décisif pour l’avenir de la capitale Hanoi, selon l’avis n°878/TB-VP communiquant les conclusions du vice-président du Comité populaire municipal Bui Duy Cuong à l’issue d’une récente réunion consacrée au plan de plantation d'arbres et de boisement pour 2027 ainsi qu’aux tâches à accomplir pour les années suivantes.

Des habitants de la commune de Quang Bi, à Hanoi, se retrouvent contraints d'utiliser de petites embarcations de fortune pour assurer leurs déplacements quotidiens. Photo: VNA

Les fortes pluies se calment dans le Nord mais les crues fluviales restent majeures

Une amélioration des conditions météorologiques a été constatée après plusieurs jours de pluies torrentielles prolongées. Dans de nombreuses zones urbaines, les précipitations ont diminué et les eaux de crue se sont retirées, facilitant ainsi les déplacements. Toutefois, en dehors des villes, le niveau élevé des cours d’eau continue d’affecter plusieurs zones résidentielles.