Dong Thap renforce son dispositif contre la pêche INN avant l’inspection européenne

Dong Thap (VNA) - En préparation de la 6e session de travail avec la délégation d’inspection de la Commission européenne (CE), prévue ce mois courant, la province de Dong Thap accélère ses efforts pour renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La province s’attache notamment à réviser et standardiser les données relatives à sa flotte, à garantir leur cohérence entre les différents systèmes, à finaliser les dossiers de traçabilité, à contrôler les entreprises de transformation et d’exportation vers le marché européen et à préparer les rapports sur les patrouilles et le traitement des infractions.

Dong Thap s’est fixé pour objectif de régler définitivement, avant le 15 octobre 2026, les cas de navires non enregistrés, non inspectés ou dépourvus de permis. Tout bâtiment ne remplissant pas les conditions requises se verra interdire de prendre la mer. La province vise également l’enregistrement de 100 % des mouvements des navires d’au moins 6 mètres sur le système national de traçabilité électronique eCDT. À l’entrée et à la sortie des ports, les scellés, numéros de série et signaux des balises du système de surveillance des navires par satellite (VMS) doivent faire l’objet d’un contrôle systématique.

En outre, Dong Thap prévoit de publier avant le 15 octobre 2026 les points d’ancrage et de débarquement temporaires au hameau de Den Do (commune de Go Cong Dong), permettant aux navires de moins de 15 mètres du groupe de Go Cong Dong d’effectuer leurs déclarations et la traçabilité de leurs captures conformément à la réglementation.

La province exige une surveillance stricte des navires à haut risque, accélère le soutien à la reconversion professionnelle ou à la démolition des navires hors d’usage, et renforce la sensibilisation par la publication des cas d’infraction exemplaires pour responsabiliser les armateurs et les pêcheurs.

Selon le Comité de pilotage provincial sur la lutte contre la pêche INN, les forces compétentes ont sanctionné, depuis le début de 2026, 81 infractions pour un montant total de plus de 5,2 milliards de dongs (200.000 dollars). L’ensemble des dossiers a été traité.

En septembre 2026, la province comptait 1 481 navires enregistrés. Parmi les navires actifs, 1 338 sur 1 338 remplissent toutes les conditions d'immatriculation, de contrôle technique, de marquage, de permis, de sécurité sanitaire et d'équipement VMS. La province assure par ailleurs un suivi hebdomadaire de 143 navires non opérationnels.

Les deux ports de pêche de catégorie II, My Tho et Vam Lang, assurent le suivi de l’ensemble des flux grâce aux systèmes eCDT et VMS ainsi qu’à l’application VNeID. Depuis le début de l’année, ils ont enregistré 4 784 escales, pour un volume de 32 739 tonnes de produits débarqués.

En matière de traçabilité, aucun lot destiné au marché européen n’a été identifié comme non conforme.-VNA