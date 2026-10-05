Khanh Hoa mise sur une économie maritime bleue et intelligente

Khanh Hoa (VNA) - Grâce à sa position géographique, à son littoral, à son réseau portuaire et à la zone spéciale de Truong Sa, la province de Khanh Hoa entend développer une économie maritime moderne, intelligente et hautement compétitive, conformément à la Résolution n° 20-NQ/TW du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Pour la période 2026-2030, Khanh Hoa vise une croissance moyenne de son produit intérieur brut (PIB) de 11 à 12 % par an. La part de la valeur ajoutée de l’économie numérique dans le PIB local devrait atteindre 35 %, tandis que la contribution de la productivité globale des facteurs (PGF ou TFP en anglais) à la croissance devrait dépasser 55 %.



Dans le secteur du tourisme, la province ambitionne d’accueillir 33 millions de visiteurs pour cette période, dont 40 à 45 % de touristes internationaux. Les recettes touristiques devraient atteindre environ 9 milliards de dollars, tandis que les services et le tourisme devraient contribuer à hauteur d’environ 20 % au PIB provincial.



Dans la zone économique de Van Phong, Khanh Hoa prévoit d’attirer environ 450.000 milliards de dongs de nouveaux capitaux enregistrés, avec un taux de décaissement de 75 %. Cette zone devrait contribuer à hauteur d’environ 30 % au PIB provincial, représenter plus de 30 % des recettes budgétaires de la province et créer quelque 55.000 emplois.



Ho Xuan Truong, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, a indiqué que la mise en œuvre de la Résolution n° 20-NQ/TW devait être coordonnée avec la Planification provinciale, l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres, le développement de la zone économique de Van Phong et la stratégie provinciale de développement du tourisme pour 2026-2030, avec des orientations à l’horizon 2045.





Pour devenir une province forte dans l’économie maritime, Khanh Hoa donne la priorité au développement coordonné des infrastructures maritimes et à l’élargissement de son espace de développement. Photo: VNA

Khanh Hoa entend assurer un développement harmonieux de la zone économique de Van Phong, de l’axe Nha Trang - Cam Lam - Cam Ranh, de la zone côtière méridionale et de la zone spéciale de Truong Sa. La province renforcera également les liaisons entre le littoral et les hauts plateaux ainsi que ses liens avec les marchés nationaux et internationaux.



Pour devenir une province forte dans l’économie maritime, Khanh Hoa donne la priorité au développement coordonné des infrastructures maritimes et à l’élargissement de son espace de développement. Les aéroports, ports maritimes, routes côtières, autoroutes, routes nationales, voies ferrées et axes Est-Ouest seront développés afin d’améliorer les liaisons entre les ports, les aéroports, les zones économiques, les zones industrielles et les espaces urbains.



La province accorde également la priorité aux infrastructures essentielles de la zone spéciale de Truong Sa et des îles stratégiques, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau potable, des télécommunications, de la santé, de l’éducation et du traitement des déchets…



Khanh Hoa prévoit par ailleurs de développer plusieurs pôles d’économie maritime. La zone économique de Van Phong, dans le nord de la province, est appelée à devenir un pôle maritime moderne et multisectoriel axé sur les ports, la logistique, l’industrie, l’énergie, le tourisme et les services. Nha Trang - Cam Lam doit pour sa part devenir un pôle de services et de tourisme maritime, ainsi que de commerce, de finance, de sciences et technologies marines et d’innovation. La province étudie également la création d’une zone économique côtière dans le sud, autour de Phan Rang - Thuan Nam - Ca Na, associant port en eau profonde, logistique, énergie et industrie verte... - VNA