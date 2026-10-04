Économie

L’entrepreneuriat vert valorise les produits agricoles vietnamiens

De nombreux projets d’entrepreneuriat vert misent sur l’économie circulaire, la transformation approfondie et les technologies pour accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens et favoriser un développement durable.

Des fermes vertes associent production agricole et expériences touristiques, diversifiant l’offre locale. Photo : Minh Phú/VNA
Des fermes vertes associent production agricole et expériences touristiques, diversifiant l’offre locale. Photo : Minh Phú/VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – De la valorisation des sous-produits agricoles et des ressources locales à l’application des technologies et à la transformation approfondie, de nombreux projets présentés au 12e Concours national d’entrepreneuriat vert 2026 témoignent d’une nouvelle approche visant à accroître la valeur des produits agricoles vietnamiens, tout en créant des emplois et en contribuant au développement durable.

Placée sous le thème « La voie du développement durable », l’édition 2026 du concours attire de nombreux jeunes entrepreneurs agricoles de l’ensemble du pays. À Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces et villes du Sud, plusieurs projets vont au-delà de l’exploitation et de la commercialisation des produits agricoles à l’état brut, en misant sur la valorisation des sous-produits, l’application des technologies et le développement de produits à fort potentiel commercial.

L’économie circulaire au cœur des initiatives

L’une des tendances les plus marquantes est le développement de modèles d’économie circulaire, dans lesquels les matières premières de faible valeur et les sous-produits sont réintroduits dans les chaînes de production afin d’en tirer une valeur supplémentaire.

Le projet « Culture de champignons de paille selon une approche circulaire », dans la province de Dong Nai, met en place un processus permettant de valoriser les résidus de paille après la culture des champignons pour l’élevage de vers de terre, la production d’engrais organiques et de biomasse destinés aux cultures maraîchères. Les résidus végétaux sont ensuite compostés et restitués au sol, permettant ainsi de créer plusieurs sources de valeur à partir d’une même ressource.

À Can Tho, le projet « Armure pour semences » utilise de la paille de riz et du marc de café, associés au champignon Trichoderma et à une colle organique fermentée, pour créer une enveloppe protectrice autour des semences. Le produit vise à protéger celles-ci pendant leur conservation et à favoriser le développement des plantes après le semis.

Dans le domaine de l’aquaculture, le projet « Pâté de tilapia d’eau saumâtre Hoa De » transforme le tilapia en produit alimentaire au lieu de le commercialiser à l’état brut, tandis que les sous-produits sont valorisés pour produire une solution protéinée destinée aux cultures.

De nombreux projets associent également objectifs économiques et impact social. Certains utilisent des stocks de tissus invendus pour fabriquer des articles de mode, des accessoires et des cadeaux d’entreprise, tout en créant des moyens de subsistance pour les femmes au foyer, les personnes handicapées et les travailleurs vulnérables. D’autres valorisent les troncs de cocotiers âgés issus du renouvellement des plantations pour fabriquer des articles ménagers, tout en faisant appel à des foyers artisanaux et en créant des revenus supplémentaires pour les personnes en situation difficile.

Certains projets s’attaquent directement à la question des déchets, en développant des modèles de traitement des déchets biologiques selon une approche circulaire. Leur objectif est de produire notamment du compost organique, des combustibles solides récupérés, des granulés de plastique recyclé et des produits microbiologiques. D’autres explorent de nouvelles matières premières, comme les tiges de lotus, les peaux de mangue et les balles de riz, pour fabriquer des matériaux biosourcés et des produits ménagers.

Les technologies au service de la valorisation agricole

Parallèlement à l’économie circulaire, les technologies et la transformation approfondie deviennent des leviers importants pour accroître la valeur et la compétitivité des produits agricoles.

Le projet « Agriculture régénératrice – Valoriser le riz vietnamien », dans la province de Dong Thap, développe une chaîne de valorisation de la paille de riz et du fumier bovin pour produire des engrais organiques microbiologiques, ensuite réutilisés dans les rizières. Le riz est à son tour transformé en produit prêt à consommer. La technologie de stérilisation Retort est utilisée afin d’en prolonger la durée de conservation à température ambiante.

Dans la province d’An Giang, le projet « Thốt Nốt frais en conserve » mise sur la transformation approfondie de ce produit emblématique, traditionnellement exploité comme matière première, afin de le proposer sur les marchés urbains et dans les circuits de distribution modernes, notamment dans le secteur de la restauration.

D’autres projets, consacrés notamment à la préparation de bases concentrées à partir de produits fermentés à base de poisson ou à la transformation des crevettes, cherchent également à accroître la valeur des matières premières tout en valorisant leurs sous-produits.

Les technologies numériques sont elles aussi de plus en plus présentes dans les modèles d’entrepreneuriat agricole. Certains projets recourent à l’intelligence artificielle pour détecter les signes de maladie des cultures à partir d’images, en combinant ces données avec celles des exploitations et les carnets de suivi agricole afin de formuler des recommandations aux producteurs.

Selon les experts, pour s’imposer sur le marché, un produit vert ne peut se limiter à un argument environnemental. Il doit également répondre à des exigences concrètes en matière de qualité, de normes, de prix, de stabilité de la production et de demande des consommateurs.

L’entrepreneuriat vert dans l’esprit de la Résolution 68-NQ/TW

Selon les experts, depuis la promulgation par le Bureau politique, le 4 mai 2025, de la Résolution n° 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée, l’esprit d’entrepreneuriat et l’ambition de créer des entreprises se sont largement diffusés, contribuant à stimuler le développement du secteur privé.

Dans ce contexte, le Concours d’entrepreneuriat vert contribue à concrétiser l’esprit de cette résolution en encourageant les jeunes entrepreneurs à valoriser les ressources locales, à développer des modèles économiques durables, à créer des emplois et à répondre aux problèmes concrets des communautés.

Selon Vu Kim Anh, directrice adjointe du Centre de recherche et d’assistance aux entreprises (BSA), chargée du programme d’entrepreneuriat vert, la conception de l’entrepreneuriat évolue : au lieu de chercher simplement un produit à vendre, les entrepreneurs cherchent désormais à identifier un problème concret de la communauté et à y apporter une réponse à travers un modèle économique viable.

Les éditions précédentes du concours ont montré que plusieurs projets portés par de jeunes entrepreneurs agricoles avaient réussi à se transformer en entreprises bien implantées sur le marché. Certains ont obtenu la reconnaissance « Produits vietnamiens de haute qualité » décernée par les consommateurs ou la certification « Produits vietnamiens de haute qualité – Normes d’intégration ».

Ces résultats montrent que l’entrepreneuriat vert ouvre non seulement de nouvelles perspectives pour valoriser plus efficacement les ressources agricoles, mais contribue également à faire évoluer les produits vietnamiens, de la simple commercialisation de matières premières vers la transformation approfondie, la création de valeur ajoutée et une intégration accrue dans les chaînes de valeur nationales et internationales. - VNA

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