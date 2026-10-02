Économie

Renforcement de la gestion des vols à Phu Quoc à l’approche de l'APEC 2027

Selon la planification approuvée, l’aéroport international de Phu Quoc sera modernisé et agrandi d’ici 2030 afin de porter sa capacité à 10 millions de passagers et 25 000 tonnes de marchandises par an. Il pourra notamment accueillir des avions gros-porteurs modernes tels que les Boeing 747, Boeing 787 et Airbus A350. À l’horizon 2050, sa capacité d’exploitation devrait atteindre 18 millions de passagers et 50 000 tonnes de marchandises par an.

Tour de contrôle aérien de Phu Quoc. Photo: VietnamPlus
Tour de contrôle aérien de Phu Quoc. Photo: VietnamPlus

An Giang (VNA) - Le sous-secteur de contrôle d’approche de Phu Quoc a été officiellement mis en service le 1er octobre sous la direction de la Compagnie de gestion des vols du Sud, une unité relevant de la Corporation de gestion des vols du Vietnam (VATM). Cette nouvelle structure vise à renforcer la capacité de gestion du trafic aérien à destination et au départ de Phu Quoc.

Selon la planification approuvée, l’aéroport international de Phu Quoc sera modernisé et agrandi d’ici 2030 afin de porter sa capacité à 10 millions de passagers et 25 000 tonnes de marchandises par an. Il pourra notamment accueillir des avions gros-porteurs modernes tels que les Boeing 747, Boeing 787 et Airbus A350. À l’horizon 2050, sa capacité d’exploitation devrait atteindre 18 millions de passagers et 50 000 tonnes de marchandises par an.

Parallèlement à l'extension des infrastructures de l'aéroport, le planification prévoit la construction d'une seconde piste d'atterrissage et de décollage parallèle à la piste existante, ainsi que le développement synchrone du système de voies de circulation et d'aires de stationnement. Face à cette perspective, les responsables de la VATM ont estimé que l'ancien mode d'organisation de la gestion des vols, où la Tour de contrôle de Phu Quoc assurait à la fois le contrôle au sol et une partie du contrôle d'approche, deviendrait de moins en moins adapté à l'augmentation du trafic aérien.

Afin d’anticiper cette croissance, la VATM a élaboré un plan visant à créer le sous-secteur de contrôle d’approche de Phu Quoc. L’espace aérien de Phu Quoc est désormais réparti entre une zone de contrôle au sol, relevant de la Tour de contrôle de Phu Quoc, et une zone de contrôle d’approche, confiée au nouveau sous-secteur. Des responsables de la VATM ont souligné que cette séparation des fonctions permettrait d’organiser et de fluidifier plus efficacement le trafic aérien. Elle contribue également à réduire la charge de travail des contrôleurs de la Tour de contrôle de Phu Quoc et du Centre de contrôle en route de Hô Chi Minh-Ville, tout en favorisant l’application de méthodes de gestion fondées sur la surveillance afin de renforcer la sécurité des vols.

La mise en service de cette structure constitue une étape importante pour répondre aux exigences croissantes du secteur aérien. Elle témoigne de la préparation de la VATM en vue de garantir des services sûrs et fluides pour les grands événements internationaux à venir, notamment le Sommet de l'APEC 2027. -VNA

#APEC 2027 #Phu Quoc
Suivez VietnamPlus

APEC

Sur le même sujet

Voir plus

Des délégués visitent des stands lors de la Semaine des produits Vietnam-Laos. Photo: VNA

Hanoï accueille la Semaine des produits Vietnam-Laos

La semaine commerciale constitue une étape concrète pour présenter les produits emblématiques des deux nations, offrant ainsi aux consommateurs de la capitale et aux visiteurs une occasion unique de découvrir et d'expérimenter la richesse des terroirs locaux.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Duc Chi (2e à partir de la droite), visitant l’Autorité portuaire de Busan. Photo : VNA

Le Vietnam et la République de Corée partagent leur expertise budgétaire et régionale

Lors d’une rencontre avec le vice-maire de Busan, Kim Kyung-duk, les discussions ont porté sur le partage d'expériences concernant la gestion budgétaire, la décentralisation des budgets locaux, les mécanismes de soutien du budget central, les politiques visant à attirer les investissements du secteur privé dans les infrastructures techniques, ainsi que la gouvernance et les mécanismes financiers au service de la connectivité régionale.

En 2025, les exportations vietnamiennes de noix de cajou vers l’Argentine ont dépassé 270 tonnes, soit 1,7 fois plus qu’en 2024, pour une valeur de près de 1,2 million de dollars. Photo: VNA

Noix de cajou : le Vietnam veut renforcer sa présence en Argentine

Le Vietnam entend renforcer sa présence sur le marché argentin de la noix de cajou en intensifiant les échanges avec les importateurs et distributeurs locaux, en diversifiant ses débouchés en Amérique du Sud et en valorisant les capacités de transformation de sa filière.

Le groupe Nestlé Vietnam, entreprise détenue à 100 % par des capitaux étrangers suisses, augmente continuellement ses investissements et étend ses activités dans la province de Hung Yen depuis 2017. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son rôle de moteur de croissance en Asie du Sud-Est

En septembre, plusieurs institutions financières et médias internationaux ont souligné la résilience et le dynamisme de l’économie vietnamienne, portée par de solides fondamentaux, l’afflux croissant de capitaux étrangers et l’accélération de la transformation technologique.

Le VIFC-DN se classe au 71e rang sur 117 centres financiers évalués. Photo : baochinhphu.vn

Le centre financier international du Vietnam à Da Nang classé 71e au monde

Pour sa première apparition dans le Global Financial Centres Index (GFCI), le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) se classe au 71e rang parmi 117 centres financiers évalués, confirmant les progrès réalisés dans la mise en place de ses fondements et son intégration progressive aux réseaux financiers internationaux.

Chantier du projet de pont Tran Hung Dao à Hanoï. Photo: VNA

Le décaissement public atteint 55,5 % du plan annuel

Le décaissement des investissements publics a atteint 55,5 % du plan annuel au 24 septembre, selon le ministère des Finances, qui appelle à renforcer les mesures pour accélérer l’utilisation des fonds.