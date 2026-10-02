Renforcement de la gestion des vols à Phu Quoc à l’approche de l'APEC 2027

An Giang (VNA) - Le sous-secteur de contrôle d’approche de Phu Quoc a été officiellement mis en service le 1er octobre sous la direction de la Compagnie de gestion des vols du Sud, une unité relevant de la Corporation de gestion des vols du Vietnam (VATM). Cette nouvelle structure vise à renforcer la capacité de gestion du trafic aérien à destination et au départ de Phu Quoc.

Selon la planification approuvée, l’aéroport international de Phu Quoc sera modernisé et agrandi d’ici 2030 afin de porter sa capacité à 10 millions de passagers et 25 000 tonnes de marchandises par an. Il pourra notamment accueillir des avions gros-porteurs modernes tels que les Boeing 747, Boeing 787 et Airbus A350. À l’horizon 2050, sa capacité d’exploitation devrait atteindre 18 millions de passagers et 50 000 tonnes de marchandises par an.

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Parallèlement à l'extension des infrastructures de l'aéroport, le planification prévoit la construction d'une seconde piste d'atterrissage et de décollage parallèle à la piste existante, ainsi que le développement synchrone du système de voies de circulation et d'aires de stationnement. Face à cette perspective, les responsables de la VATM ont estimé que l'ancien mode d'organisation de la gestion des vols, où la Tour de contrôle de Phu Quoc assurait à la fois le contrôle au sol et une partie du contrôle d'approche, deviendrait de moins en moins adapté à l'augmentation du trafic aérien.

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Afin d’anticiper cette croissance, la VATM a élaboré un plan visant à créer le sous-secteur de contrôle d’approche de Phu Quoc. L’espace aérien de Phu Quoc est désormais réparti entre une zone de contrôle au sol, relevant de la Tour de contrôle de Phu Quoc, et une zone de contrôle d’approche, confiée au nouveau sous-secteur. Des responsables de la VATM ont souligné que cette séparation des fonctions permettrait d’organiser et de fluidifier plus efficacement le trafic aérien. Elle contribue également à réduire la charge de travail des contrôleurs de la Tour de contrôle de Phu Quoc et du Centre de contrôle en route de Hô Chi Minh-Ville, tout en favorisant l’application de méthodes de gestion fondées sur la surveillance afin de renforcer la sécurité des vols.



La mise en service de cette structure constitue une étape importante pour répondre aux exigences croissantes du secteur aérien. Elle témoigne de la préparation de la VATM en vue de garantir des services sûrs et fluides pour les grands événements internationaux à venir, notamment le Sommet de l'APEC 2027. -VNA