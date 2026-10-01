Le décaissement public atteint 55,5 % du plan annuel

​

Hanoï (VNA) – Au 24 septembre, plus de 567 776,1 milliards de dôngs (plus de 21,8 milliards de dollars) d’investissements publics avaient été décaissés, soit 55,5 % du plan annuel fixé par le Premier ministre, selon le ministère des Finances.

En une semaine, le montant décaissé a augmenté de 27 178,9 milliards de dôngs par rapport au 17 septembre. Si l’on exclut 5 % du plan de capital des budgets locaux, soit 30 675,4 milliards de dôngs, prévus pour être économisés en vue du projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hải Phòng, le taux de décaissement atteint 57,2 %.

À cette date, huit ministères et organes centraux ainsi que 20 localités affichent un taux de décaissement supérieur ou égal à la moyenne nationale. Le ministère de la Défense a décaissé 31 800 milliards de dôngs, le ministère de la Sécurité publique 29 900 milliards et le ministère de la Construction 17 000 milliards.

Du côté des localités, Hanoï enregistre le montant le plus élevé, avec 101 600 milliards de dôngs, suivie de Hô Chi Minh-Ville avec 89 500 milliards. Les villes et provinces de Hai Phòng, Hung Yên, Tây Ninh et Dông Nai suivent, avec des montants compris entre 17 500 et 25 100 milliards de dôngs.

En ce qui concerne la répartition des fonds, le plan total d’investissement public attribué pour 2026 s’élève à 1 022 607 milliards de dôngs, comprenant 372 380,4 milliards de capital central et 650 226,6 milliards de capital local. Les unités ont détaillé l’allocation de 1 017 860,8 milliards de dôngs, soit 98,1 % du plan, hors augmentation des crédits attribués par les budgets locaux.

Le capital non attribué s’élève à 19 761,6 milliards de dôngs, soit 1,9 % du plan, répartis entre six organismes centraux et 23 localités. Cette situation s’explique principalement par des projets nouveaux en attente de procédures, des programmes nationaux ou des crédits récemment ajoutés.

Chantier du projet de pont Van Thanh dans la province de Lam Dong. Photo: VNA

Afin d’accélérer le décaissement, le ministère des Finances demande de mettre en œuvre le système d’évaluation et de notation du décaissement. Les organismes centraux et locaux doivent signaler les difficultés rencontrées au cours de la période d’essai de septembre et du troisième trimestre, en fournissant des données précises.

Le ministère étudiera ces résultats afin d’orienter les ajustements nécessaires ou de les transmettre aux autorités compétentes. Il demande également aux responsables des ministères, organes et localités de vérifier la qualité des données transmises et d’assurer leur mise à jour exacte et en temps voulu sur le système d’information financière. - VNA

​