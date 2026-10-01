Économie

Le décaissement public atteint 55,5 % du plan annuel

Le décaissement des investissements publics a atteint 55,5 % du plan annuel au 24 septembre, selon le ministère des Finances, qui appelle à renforcer les mesures pour accélérer l’utilisation des fonds.

Chantier du projet de pont Tran Hung Dao à Hanoï. Photo: VNA
Chantier du projet de pont Tran Hung Dao à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au 24 septembre, plus de 567 776,1 milliards de dôngs (plus de 21,8 milliards de dollars) d’investissements publics avaient été décaissés, soit 55,5 % du plan annuel fixé par le Premier ministre, selon le ministère des Finances.

En une semaine, le montant décaissé a augmenté de 27 178,9 milliards de dôngs par rapport au 17 septembre. Si l’on exclut 5 % du plan de capital des budgets locaux, soit 30 675,4 milliards de dôngs, prévus pour être économisés en vue du projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hải Phòng, le taux de décaissement atteint 57,2 %.

À cette date, huit ministères et organes centraux ainsi que 20 localités affichent un taux de décaissement supérieur ou égal à la moyenne nationale. Le ministère de la Défense a décaissé 31 800 milliards de dôngs, le ministère de la Sécurité publique 29 900 milliards et le ministère de la Construction 17 000 milliards.

Du côté des localités, Hanoï enregistre le montant le plus élevé, avec 101 600 milliards de dôngs, suivie de Hô Chi Minh-Ville avec 89 500 milliards. Les villes et provinces de Hai Phòng, Hung Yên, Tây Ninh et Dông Nai suivent, avec des montants compris entre 17 500 et 25 100 milliards de dôngs.

En ce qui concerne la répartition des fonds, le plan total d’investissement public attribué pour 2026 s’élève à 1 022 607 milliards de dôngs, comprenant 372 380,4 milliards de capital central et 650 226,6 milliards de capital local. Les unités ont détaillé l’allocation de 1 017 860,8 milliards de dôngs, soit 98,1 % du plan, hors augmentation des crédits attribués par les budgets locaux.

Le capital non attribué s’élève à 19 761,6 milliards de dôngs, soit 1,9 % du plan, répartis entre six organismes centraux et 23 localités. Cette situation s’explique principalement par des projets nouveaux en attente de procédures, des programmes nationaux ou des crédits récemment ajoutés.

vnanet_potal-lam-dong-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-8762226.jpg
Chantier du projet de pont Van Thanh dans la province de Lam Dong. Photo: VNA

Afin d’accélérer le décaissement, le ministère des Finances demande de mettre en œuvre le système d’évaluation et de notation du décaissement. Les organismes centraux et locaux doivent signaler les difficultés rencontrées au cours de la période d’essai de septembre et du troisième trimestre, en fournissant des données précises.

Le ministère étudiera ces résultats afin d’orienter les ajustements nécessaires ou de les transmettre aux autorités compétentes. Il demande également aux responsables des ministères, organes et localités de vérifier la qualité des données transmises et d’assurer leur mise à jour exacte et en temps voulu sur le système d’information financière. - VNA

#décaissement des investissements publics #Nouvelle ère
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Chantier du projet de pont de Tu Lien. Photo: nhandan.vn

Hanoï accélère les investissements publics pour soutenir sa croissance

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Xuan Luu, a indiqué que, pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres, la ville concentrait ses efforts sur la mobilisation des investissements et l'accélération des grands projets d'infrastructure, notamment dans les transports, les infrastructures numériques, les hautes technologies et le développement urbain.

Voir plus

Le VIFC-DN se classe au 71e rang sur 117 centres financiers évalués. Photo : baochinhphu.vn

Le centre financier international du Vietnam à Da Nang classé 71e au monde

Pour sa première apparition dans le Global Financial Centres Index (GFCI), le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) se classe au 71e rang parmi 117 centres financiers évalués, confirmant les progrès réalisés dans la mise en place de ses fondements et son intégration progressive aux réseaux financiers internationaux.

L'innovation, nouveau pilier de la stratégie de croissance vietnamienne. Photo d'illustration

Le Vietnam mise sur l’innovation pour booster sa croissance et sa compétitivité

D’ici 2030, le Vietnam vise à figurer parmi les 40 premiers pays au classement GII, à porter l’investissement social total en R&D à au moins 2% du PIB, à augmenter le nombre de publications scientifiques internationales de 10% en moyenne annuelle, et à accroître le nombre de demandes de brevets et de brevets délivrés de 16 à 18% en moyenne annuelle.

La présidente de la Commission des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), Vu Thi Chân Phuong s’entretient avec le directeur général adjoint du groupe des marchés de capitaux de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), Lim Tuang Lee. Photo : SSC

Le Vietnam et Singapour renforcent la connectivité de leurs marchés de capitaux

La présidente de la Commission des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), Vu Thi Chân Phuong, a suggéré que les Bourses, les entreprises et les intermédiaires des deux pays renforcent leurs liens et mettent progressivement en place un écosystème favorisant l’émission et la cotation de certificats de dépôt (DR).

Singature du protocole d'accord de coopération entre le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville et la société Plug & Play Singapore. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville prépare un centre d’excellence en intelligence artificielle

Le nouveau centre sera développé sur la base d’un partenariat entre l’État, les universités et les entreprises. Il aura pour objectif de promouvoir la recherche, l’accompagnement et l’accélération des jeunes entreprises, ainsi que l’application concrète des technologies au service du développement de la ville.

Centrale thermique du géant gazier Gazprom à Sotchi, en Russie. Photo : AFP/VNA

Les liens pétrochimiques entre le Vietnam et la Russie offrent de nouvelles perspectives

La visite d’État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam ouvre de nouvelles perspectives de coopération pétrochimique entre les deux pays. Selon l’expert russe Gueorgui Boreï, le renforcement des partenariats dans le raffinage, les technologies de traitement du pétrole et la production de produits à plus forte valeur ajoutée pourrait favoriser l’intégration des chaînes de valeur, le transfert de technologies et l’accès au marché de l’ASEAN.