Premier Festival du banh mi vietnamien au Japon

Premier événement au Japon entièrement consacré au banh mi vietnamien, le festival organisé les 26 et 27 septembre à Tokyo a invité le public japonais à découvrir, à travers la gastronomie, la culture vietnamienne et les liens qui rapprochaient les deux peuples.

Tokyo (VNA) - Le Festival du banh mi vietnamien 2026 s'est déroulé les 26 et 27 septembre sur la place Fun More Time du parc central de Shinjuku. Cet événement, une première au Japon, a créé un nouvel espace de rencontre entre les habitants locaux et la communauté vietnamienne autour de la gastronomie.

Malgré la pluie, des milliers de visiteurs sont venus découvrir et savourer la gastronomie vietnamienne. Autour des stands, les visiteurs se sont laissés tenter par le banh mi et d’autres saveurs de la cuisine vietnamienne.

Selon les organisateurs, l'événement a attiré des dizaines de milliers de visiteurs durant ces deux jours. Le défilé de lanternes de la mi-automne organisé dans la soirée du 26 septembre a également apporté une touche traditionnelle à l'ambiance festive au cœur de Tokyo.

Le festival a permis aux visiteurs non seulement de découvrir des mets et des boissons, mais aussi de mieux connaître la culture vietnamienne.

Nguyen Khanh Ly, membre du comité d'organisation :

L'objectif était d'intégrer la cuisine vietnamienne, en particulier le banh mi, dans la vie quotidienne des Japonais. L'équipe d'organisation souhaite que cette première édition devienne un événement annuel, créant un espace convivial où les Japonais peuvent découvrir la gastronomie vietnamienne et la communauté vietnamienne partager les saveurs de son pays d'origine.

Tonoduka Rikako, propriétaire de la boulangerie Ba Ba :

Mon amour pour le banh mi vietnamien est né dès ma première dégustation. Je n’en avais jamais goûté auparavant et j’ai été agréablement surprise. Désireuse de faire découvrir ce mets à un plus grand nombre de Japonais, j’ai ouvert mon commerce il y a environ cinq ans. Ma clientèle est principalement composée de Japonais, ainsi que de clients venus d’Europe et des États-Unis, tandis que les Vietnamiens représentent environ un cinquième de ma clientèle. Je tenais à préserver les saveurs authentiques du banh mi vietnamien et je suis très heureuse de voir ce mets apprécié par mes clients.

Ogawa Hitoshi, qui a vécu et travaillé au Vietnam pendant environ trois ans :

Le banh mi et le pho comptent parmi mes plats préférés, tandis que le café au lait glacé reste pour moi un souvenir incontournable de mon séjour au Vietnam. Ce type de festival est l’occasion de retrouver des amis vietnamiens et des saveurs familières. J’espère aussi que de tels événements permettront à davantage de Japonais de découvrir la cuisine, la culture et les habitants du Vietnam, contribuant ainsi à rapprocher les deux peuples.

Outre la découverte de la gastronomie, les visiteurs ont participé à diverses activités interactives, reçu des cadeaux et assisté à des spectacles.

De l’histoire d’un passionné de pain qui a décidé d’ouvrir sa propre boutique à l’attachement d’un client japonais pour le Vietnam, l’événement illustre comment un mets familier peut devenir le point de départ de rencontres et contribuer à renforcer la compréhension et les liens entre les peuples des deux pays./.