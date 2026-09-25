La VNA et Saint-Pétersbourg (Russie) renforcent leur coopération en matière de communication extérieure

Une délégation de l’Agence vietnamienne d’information, conduite par sa directrice générale, Vu Viet Trang, a tenu le 23 septembre une séance de travail avec Evgueni Grigoriev, président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, afin de renforcer la coopération en matière de communication extérieure.

Moscou (VNA) – Une délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), conduite par sa directrice générale, Vu Viet Trang, a tenu le 23 septembre une séance de travail avec Evgueni Grigoriev, président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, afin de renforcer la coopération en matière de communication extérieure.

Lors de la rencontre, Vu Viet Trang, également vice-présidente de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste du Vietnam, a souligné la nécessité de traduire les résultats des réunions précédentes en actions concrètes.

Les deux parties ont convenu d’établir un cadre de coopération pour l’échange d’informations extérieures et le soutien aux programmes de coopération entre le Vietnam et la Russie. Dans ce cadre, la VNA fournira quotidiennement au Comité russe des informations actualisées via ses portails d’information officiels. Elles se sont également engagées à coordonner leurs efforts pour prévenir et combattre la désinformation, ainsi qu’à se consulter sur l’organisation et la participation à des forums et autres événements d’intérêt commun.

Cet accord facilitera la couverture exhaustive par les journalistes de la VNA des activités de coopération vietnamo-russes à Saint-Pétersbourg, ainsi que la coopération entre la ville russe et cinq provinces et villes vietnamiennes, un nombre qui devrait augmenter à l'avenir.

Vu Viet Trang a affirmé que le Vietnam constituait une priorité pour les relations extérieures de Saint-Pétersbourg, offrant un potentiel considérable pour une coopération accrue. Les deux parties ont également convenu de renforcer les échanges d'informations, notamment en russe, et de partager et publier sur leurs sites web et plateformes respectifs des informations relatives aux relations vietnamo-russes et aux affaires extérieures de la ville.

La directrice générale de la VNA s'est dite convaincue que cette nouvelle étape de la coopération contribuera directement à préserver et à développer l'amitié traditionnelle et la coopération globale entre les deux pays, et apportera des avantages concrets à leurs populations.

Pour sa part, Evgueni Grigoriev a déclaré que le partenariat stratégique global entre la Russie et le Vietnam était demeuré solide malgré les défis, qualifiant le renforcement des liens bilatéraux de choix stratégique à long terme et de priorité de politique étrangère pour les deux pays. Il a salué l'établissement de ce partenariat avec la VNA comme une étape importante.

Auparavant, la délégation de la VNA avait visité le Centre culturel Russie-Vietnam de l'Université pédagogique d'État Herzen. La directrice générale Vu Viet Trang a souligné le fort potentiel de développement de la diplomatie entre les peuples ainsi que de la coopération scientifique, éducative et culturelle. Elle a affirmé que son agence continuerait d’accompagner et de soutenir, sur le plan de l’information, les activités du Centre culturel Russie-Vietnam.

À cette occasion, elle a offert au centre plusieurs ouvrages publiés par la VNA, mettant à la disposition des lecteurs russes intéressés par le Vietnam une documentation riche sur le pays et son peuple. -VNA