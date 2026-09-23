D’une saison de pleine lune à l’histoire d’une génération créative

À Hanoï, de jeunes artisans de la génération Z font revivre les lanternes et jouets traditionnels de la Mi-Automne en associant savoir-faire anciens et créativité contemporaine.

Hanoï (VNA) - À Hanoï, au cœur du Vieux Quartier, une nouvelle génération d’artisans fait revivre les lanternes et les jouets traditionnels de la fête de la Mi-Automne. Ces jeunes renouent avec les savoir-faire anciens, tout en y apportant leur propre créativité. Le patrimoine n’est plus seulement un objet d’étude ou de conservation : il reprend vie entre les mains d’une nouvelle génération.

C’est notamment le cas à l’exposition « Lưu Trăng », organisée au Centre culturel et artistique, au 22 Hang Buom. Derrière les lanternes traditionnelles présentées au public se trouvent de jeunes artisans de la génération Z. -VNA