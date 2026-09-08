Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam entame sa visite d’État en Russie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau sont arrivés le 7 septembre à l’aéroport international de Vnoukovo, à Moscou, entamant une visite d’État en Russie du 7 au 9 septembre, à l’invitation du président russe Vladimir Poutine.

Dès son arrivée à Moscou, To Lam a rencontré le président du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR), Guennadi Ziouganov.

Lors de la rencontre, To Lam s’est réjoui de retrouver Guennadi Ziouganov et les dirigeants du PCFR, qu’il a qualifiés de fidèles amis et camarades du Parti et du peuple vietnamiens.

Afin d’approfondir les relations entre les deux partis, To Lam a proposé de mettre en œuvre efficacement l’Accord sur l’élargissement et l’approfondissement des relations entre le Parti communiste du Vietnam et le PCFR, notamment en renforçant les échanges de haut niveau et le partage régulier d’informations sur les activités importantes des deux partis. Il a invité Guennadi Ziouganov à conduire une délégation du PCFR au Vietnam à une date appropriée.

Le même jour, To Lam a rencontré une délégation de l’Association des anciens combattants de Russie et de l’Association d’amitié Russie-Vietnam, conduite par le président de cette dernière, Vladimir Petrovich Buyanov.

To Lam s’est dit particulièrement heureux et ému de retrouver des amis proches du Vietnam. Malgré leur âge avancé, les anciens combattants et les membres de l’Association d’amitié avaient fait le déplacement, témoignant de leur affection particulière pour le Vietnam et son peuple.

Il a appelé ces associations à jouer pleinement leur rôle de passerelle entre les deux peuples et à renforcer la diplomatie populaire, notamment en développant des initiatives adaptées aux jeunes générations, appelées à perpétuer la tradition d’amitié et à écrire de nouveaux chapitres dans les relations Vietnam-Russie.

Le 7 septembre au soir, To Lam a rencontré des responsables et le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Russie.

Il a salué les efforts de l’ambassade et des organes de représentation du Vietnam en Russie, qui ont bien accompli leur mission et joué leur rôle de passerelle pour rassembler la communauté vietnamienne et renforcer ses liens.

À cette occasion, il les a appelés à soutenir activement l’esprit de la Résolution n° 23-NQ/TW et à participer plus largement à l’œuvre d’édification et de développement du pays ainsi qu’à la défense de la Patrie, dès maintenant et à distance.

Le dirigeant vietnamien a également demandé aux organes de représentation du Vietnam en Russie de continuer à renouveler leur approche, à améliorer la qualité de leurs travaux de recherche, de prévision et de conseil stratégique, et à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux pays, afin d’approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie. -VNA