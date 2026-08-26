Le Vietnam et Singapour œuvrent pour un avenir commun résilient

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, et Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du Parti d’action populaire de Singapour, ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense, ont coprésidé, le 25 août, le premier dialogue stratégique Vietnam-Singapour.

Hanoï (VNA) - Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, et Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du Parti d’action populaire de Singapour, ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense, ont coprésidé, le 25 août, le premier dialogue stratégique Vietnam-Singapour.

Placé sous le thème « Vers un avenir résilient : porter le partenariat Vietnam-Singapour en matière de technologie et de renforcement des capacités à un niveau supérieur », ce dialogue a marqué l’inauguration d’un nouveau mécanisme d’échanges stratégiques entre les deux partis au pouvoir.

Intervenant lors de l’événement, Tran Cam Tu a salué la coordination et les préparatifs des deux parties, soulignant que l’organisation de ce premier dialogue, peu après la mise en place du mécanisme, témoignait de l’attention particulière et de la ferme volonté politique des deux partis de concrétiser ce nouveau cadre de coopération, contribuant ainsi à la mise en œuvre des grandes orientations du partenariat stratégique intégral Vietnam-Singapour.

Partageant ce point de vue, Chan Chun Sing a félicité les deux partis pour avoir rapidement concrétisé le mécanisme de dialogue stratégique à travers des plans de coopération concrets.

Il a souligné l’importance d’échanges francs sur les approches et les expériences en matière de gouvernance, de développement des ressources humaines, de science, de technologie et d’innovation, tout en explorant les moyens de mieux conjuguer les atouts des deux pays pour répondre aux exigences du développement dans la nouvelle ère.

Autour des deux sous-thèmes « Diriger pour demain : former des talents prêts pour l’avenir » et « Bâtir un nouveau modèle de coopération technologique : vers un espace d’innovation partagé », les participants ont débattu de questions stratégiques liées au développement des deux pays, notamment de la formation des ressources humaines, du développement humain et du renforcement des capacités, ainsi que de la connectivité dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Partant du principe que les deux parties doivent accorder une attention particulière au renforcement de la réflexion stratégique, des capacités de gouvernance et d’élaboration des politiques, à la transformation numérique, à la transition verte et au développement durable, tout en associant étroitement le développement des ressources humaines au développement et à la maîtrise des sciences et technologies, le haut dirigeant vietnamien a appelé à mettre en œuvre, dans une perspective à long terme, la déclaration conjointe Vietnam-Singapour sur la stratégie de connectivité technologique.

Les deux parties ont adopté les conclusions de ce premier dialogue stratégique et convenu de poursuivre leur collaboration afin de traduire leurs visions et orientations communes en programmes, plans et résultats de coopération concrets.

Elles ont également publié une déclaration conjointe Vietnam-Singapour sur la stratégie de connectivité technologique./.