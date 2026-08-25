Le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu en visite officielle à Singapour

La cérémonie d’accueil officielle de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, s’est tenue le 25 août à Singapour, dans le cadre de sa visite officielle dans la cité-État et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour.

Hanoï (VNA) - La cérémonie d’accueil officielle de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, s’est tenue le 25 août à Singapour, dans le cadre de sa visite officielle dans la cité-État et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour.

La cérémonie était présidée par Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du Parti d’action populaire (PAP), ministre de la Défense et ministre chargé de la Coordination des services publics de Singapour.

Après plus d’un demi-siècle de développement, les relations Vietnam-Singapour sont devenues un modèle de coopération réussie au sein de l’ASEAN. Fondées sur une solide confiance politique, une vision stratégique partagée et des intérêts communs, elles se sont constamment approfondies, de l’établissement du Partenariat stratégique en 2013 à son élévation au rang de Partenariat stratégique global en 2025. -VNA

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