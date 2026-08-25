Politique

Le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat stratégique global

La célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne à Singapour, en présence de dirigeants vietnamiens et singapouriens, a mis en lumière les avancées importantes des relations entre les deux pays et ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans le cadre de leur partenariat stratégique global.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, assiste à la cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, assiste à la cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam à Singapour a organisé solennellement, le 24 août, une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne (2 septembre 1945-2026), en présence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, à l’occasion de sa visite officielle à Singapour et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour.

La cérémonie a réuni des représentants du gouvernement et des ministères singapouriens, des entreprises, du corps diplomatique et des organisations internationales, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour.

Dans son allocution, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, a souligné que la réception de la Fête nationale revêtait cette année une signification particulière, avec la présence de Tran Cam Tu et de la délégation de haut niveau du Vietnam en visite officielle à Singapour. Depuis l’établissement du partenariat stratégique global en 2025, la coopération entre le Vietnam et Singapour s’est rapidement développée dans de nombreux domaines, notamment le commerce et l’investissement, l’économie numérique, la transition verte, l’innovation, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les services financiers et les échanges entre les peuples.

Évoquant les 81 années de lutte pour l’indépendance, de construction et de développement national, Tran Cam Tu a affirmé que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, animé par une volonté inébranlable, un esprit de solidarité et une aspiration à s’élever, le peuple vietnamien a surmonté d’innombrables difficultés et épreuves, et obtenu de grandes réalisations d’importance historique. Le Vietnam est devenu un pays indépendant, unifié, pacifique et stable, au développement dynamique et engagé dans une intégration internationale profonde, ainsi qu’un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

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Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, s'exprime. Photo: VNA

Il a souligné que, dans ce parcours, les relations Vietnam-Singapour constituaient un point lumineux. Depuis le lancement de la politique de Renouveau, Singapour est devenu l’un des principaux partenaires du Vietnam, accompagnant activement son développement et son intégration internationale. De l’établissement du partenariat stratégique en 2013 à son élévation au rang de partenariat stratégique global en 2025, les relations bilatérales n’ont cessé de s’élargir et de s’approfondir.

Les deux pays sont désormais des partenaires pionniers dans de nouveaux secteurs tels que la connectivité énergétique propre, la transformation numérique, l’innovation, les hautes technologies et la finance verte. La récente visite d’État à Singapour du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a notamment donné un nouvel élan aux relations bilatérales et à la coopération multilatérale. À cette occasion, les deux parties ont convenu d’établir un mécanisme de dialogue stratégique entre leurs deux partis, marquant une étape importante dans la coopération entre les deux partis au pouvoir.

Selon Tran Cam Tu, le premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour constitue une mise en œuvre rapide et concrète des accords conclus entre les deux partis et ouvre une nouvelle phase de coopération plus substantielle et efficace.

De son côté, Chan Chun Sing, ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour, a salué les progrès remarquables accomplis par le Vietnam depuis son indépendance en 1945, le qualifiant de l’une des économies les plus dynamiques et résilientes d’Asie. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, le Vietnam réaliserait sa vision de devenir un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

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Chan Chun Sing, secrétaire général adjoint du Parti d'action populaire de Singapour, ministre coordinateur des Services publics et ministre de la Défense de Singapour. Photo: VNA

Le ministre singapourien a également mis en avant les résultats de la coopération économique. Cette année marque notamment le 30e anniversaire du lancement de l’initiative des Parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP). D’un premier parc implanté à Binh Duong, le réseau compte aujourd’hui 27 parcs dans 16 provinces, attirant plus de 31,5 milliards de dollars d’investissements et créant plus de 350 000 emplois. La nouvelle génération de VSIP, axée sur des parcs industriels verts et intelligents, devrait attirer davantage d’investissements dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et du numérique.

Les échanges entre les peuples continuent de se développer de manière dynamique et solide à tous les niveaux. Singapour a accueilli plus de 22 600 cadres vietnamiens venus partager et échanger des expériences en matière de développement dans le cadre du Programme de coopération de Singapour. Parallèlement, les échanges touristiques et les liaisons aériennes entre les deux pays continuent de se développer.

En tant que deux États membres de l’ASEAN, Singapour et le Vietnam partagent un engagement profond en faveur de la paix et de la stabilité régionales. Les deux pays coopèrent étroitement pour préserver la centralité de l’ASEAN, façonner une architecture régionale inclusive et fondée sur des règles, ainsi que faire face aux défis transnationaux tels que la cybercriminalité et le trafic de drogue.-VNA

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