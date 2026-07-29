Le Vovinam confirme son rayonnement mondial à Paris

La 7ᵉ édition du Championnat du monde de Vovinam - Viet Vo Dao, organisée du 22 au 25 juillet à Paris, a réuni près de 325 compétiteurs issus d'une quinzaine de pays, contre environ 250 lors de l'édition précédente, disputée quatre ans plus tôt.

La 7ᵉ édition du Championnat du monde de Vovinam - Viet Vo Dao, organisée du 22 au 25 juillet à Paris, a réuni près de 325 compétiteurs issus d'une quinzaine de pays, contre environ 250 lors de l'édition précédente, disputée quatre ans plus tôt.

Organisé tous les quatre ans par la Fédération européenne de Vovinam - Viet Vo Dao, avec l'autorisation de la Fédération mondiale, cette compétition est devenue un rendez-vous majeur pour promouvoir les valeurs culturelles et philosophiques de cet art martial vietnamien sur la scène internationale.

L'édition 2026 revêtait une dimension particulière puisqu'elle coïncidait avec le 30ᵉ anniversaire de la création de la Fédération mondiale de Vovinam et du Conseil mondial des maîtres de Vovinam, tous deux fondés à Paris.

Originaire du Vietnam, le Vovinam - Viet Vo Dao poursuit son expansion à l'international, notamment en France, où il fait désormais partie intégrante du paysage des arts martiaux. Il y rassemble une communauté de plus de 10.000 pratiquants et une cinquantaine de clubs regroupés au sein d'un réseau national. -VNA