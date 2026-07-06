Moments d'humanité lors de la mission de sauvetage au Venezuela

Lors de la récupération du corps d'une victime, un secouriste vénézuélien a été victime d'un malaise après une exposition prolongée aux gaz toxiques issus de la décomposition.

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Lors de la récupération du corps d'une victime, un secouriste vénézuélien a été victime d'un malaise après une exposition prolongée aux gaz toxiques issus de la décomposition.

Le capitaine Pham The Hung, officier de la Division de la police de prévention et de lutte contre les incendies et de sauvetage (PC07) de la police municipale de Hai Phong et membre de l'équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage, lui est immédiatement venu en aide.

Quelques minutes après avoir extrait le corps des décombres d'un immeuble de huit étages, les membres de l'équipe de secours du ministère vietnamien de la Sécurité publique ont fait une courte pause pour déjeuner et reprendre des forces.

Malgré la rudesse de leur mission, quelques échanges, des sourires et des éclats de rire ont permis d'alléger l'atmosphère. Max, le chien de recherche et de sauvetage de l'équipe, a lui aussi contribué à remonter le moral de ses coéquipiers par son enthousiasme et ses pitreries./.