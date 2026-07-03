Venezuela : l’engagement sans relâche des secouristes vietnamiens

Sous une chaleur étouffante, les membres de l’équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage déployée au Venezuela prennent rapidement leurs repas sur le terrain afin de ne pas interrompre les opérations en cours.

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Sous une chaleur étouffante, les membres de l’équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage déployée au Venezuela prennent rapidement leurs repas sur le terrain afin de ne pas interrompre les opérations en cours.

En marge des opérations de recherche, la délégation vietnamienne multiplie les échanges d’expertise et coordonne étroitement ses actions avec les équipes internationales présentes sur place, notamment leurs homologues turques et cubaines. Cette coopération renforce la coordination opérationnelle entre les équipes de secours et témoigne d’un esprit de solidarité, de partage d’expérience et de responsabilité internationale au service des victimes et des efforts visant à atténuer les conséquences de la catastrophe./.