Au Venezuela, le courage des secouristes vietnamiens à l'épreuve

Le 29 juin, une délégation vietnamienne composée de 124 cadres et soldats des ministères de la Défense et de la Sécurité publique s’est rendue au Venezuela, munie des équipements nécessaires pour venir en aide aux populations touchées par les deux violents séismes survenus le 24 juin.

Les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela le 24 juin ont provoqué l’effondrement de nombreux bâtiments.

​Le 29 juin, une délégation vietnamienne, composée de 124 cadres et soldats des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, s’est rendue sur les lieux avec le matériel nécessaire pour soutenir le Venezuela face aux conséquences des deux violents séismes.

Au 1er juillet (heure locale), l'équipe de secours vietnamienne avait extrait un total de 23 corps des décombres après les deux séismes qui ont frappé le Venezuela.

Malgré l’instabilité des structures et des conditions extrêmement dangereuses, les secouristes ont élargi leur zone de recherche, mettant à profit leur expérience, leur détermination et leurs équipements spécialisés pour mener à bien leur mission en toute sécurité et avec efficacité.