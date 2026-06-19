Le Vietnam confirme la vigueur de son économie

L’indice de la production industrielle (IPI) a augmenté de 9,1 % sur un an entre janvier et mai, soit la hausse la plus importante observée depuis quatre ans.

Hanoï (VNA) – L’économie vietnamienne a poursuivi sa dynamique positive au cours des cinq premiers mois de l’année.

L’indice de la production industrielle (IPI) a augmenté de 9,1 % sur un an entre janvier et mai, soit la hausse la plus importante observée depuis quatre ans. L’industrie manufacturière et de transformation est restée le principal moteur de cette croissance, avec une progression de 9,5 %, contribuant à plus de sept points de pourcentage à l’augmentation de la production industrielle.

Les investissements ont également conservé leur dynamisme. Les IDE décaissés ont atteint 9,75 milliards de dollars, un niveau record pour les cinq dernières années.

Dans un contexte international encore marqué par de nombreuses incertitudes, le maintien de la dynamique de production, l’accélération des investissements et l’élargissement des marchés à l’exportation seront des facteurs clés pour atteindre les objectifs de croissance du Vietnam en 2026. -VNA