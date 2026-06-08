Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, le 7 juin à Hanoï, la cérémonie d’accueil officiel en l’honneur de son homologue lao Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam et participant au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF).

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, le 7 juin à Hanoï, la cérémonie d’accueil officiel en l’honneur de son homologue lao Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam et participant au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF).

Cette visite intervient alors que les relations Vietnam-Laos continuent de se consolider et de se développer de manière concrète et efficace dans tous les domaines. Les deux pays accordent une importance particulière et une priorité absolue à leurs relations dans leurs politiques étrangères respectives.

La visite officielle du Premier ministre Sonexay Siphandone et sa participation au troisième AFF revêtent une importance particulière. Elles offrent aux dirigeants des deux pays l’occasion d’examiner la mise en œuvre des accords conclus ces dernières années et de définir les orientations de leur coopération future.

Les deux pays s’attachent non seulement à élargir leur coopération, mais également à en améliorer la qualité et la profondeur, tout en renforçant l’imbrication de leurs intérêts stratégiques.

Lors de leur entretien, les Premiers ministres Lê Minh Hưng et Sonexay Siphandone ont examiné les mesures destinées à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur et à concrétiser davantage l’« attachement stratégique » dans les relations Vietnam-Laos.

Les deux dirigeants ont réaffirmé que les Partis, les États et les peuples des deux pays accordaient la plus haute priorité au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de l’attachement stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Ils se sont félicités du développement positif et continu des relations bilatérales, qui gagnent en substance et en efficacité dans tous les domaines. Les échanges et les contacts de haut niveau sont maintenus régulièrement, les mécanismes de coopération bilatérale fonctionnent efficacement, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité, la coordination diplomatique ainsi que la collaboration dans les enceintes régionales et internationales ne cessent de se renforcer.

Les deux parties se sont engagées à maintenir des échanges réguliers de haut niveau, à mettre pleinement en œuvre les accords conclus entre les dirigeants des deux pays ainsi que les résultats de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, et à concrétiser l’Accord de coopération bilatérale pour la période 2026-2030.

Elles ont également convenu de coordonner étroitement l’organisation des activités commémorant le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération en 2027.

Les deux parties poursuivront la mise en œuvre effective des protocoles et plans de coopération en matière de défense et de sécurité, renforceront leur coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue et l’exploitation illégale des ressources naturelles, et continueront de se soutenir mutuellement pour préserver la stabilité politique, l’ordre social et la sécurité dans chaque pays ainsi que le long de leur frontière commune.

À l’issue des entretiens, les deux Premiers ministres ont assisté à l’échange de quatre accords de coopération entre les ministères et organismes des deux pays.

Dans l’après-midi du 7 juin, le Premier ministre Sonexay Siphandone et la délégation laotienne de haut niveau ont également déposé des gerbes au mausolée du Président Hô Chi Minh ainsi qu’au Monument aux Héros et Martyrs à Hanoï.