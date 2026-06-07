Politique

Vietnam et Laos approfondissent leur coopération et concrétisent leur attachement stratégique

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao Sonexay Siphandone, les dirigeants des deux pays ont convenu de renforcer davantage leur attachement stratégique, de promouvoir une coopération économique plus efficace et d’approfondir les liens de solidarité spéciale qui unissent le Vietnam et le Laos.

Les deux chefs de gouvernement s'entretient afin d’examiner les relations bilatérales et les orientations de coopération pour les années à venir. Photo: VNA
Les deux chefs de gouvernement s'entretient afin d’examiner les relations bilatérales et les orientations de coopération pour les années à venir. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, est arrivé à Hanoï le 7 juin pour une visite officielle au Vietnam pour une visite officielle au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), du 7 au 9 juin.

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée dans l’après-midi à Hanoi sous la présidence du Premier ministre Lê Minh Hung. À l’issue de cette cérémonie, les deux chefs de gouvernement se sont entretenus afin d’examiner les relations bilatérales et les orientations de coopération pour les années à venir.

Le Premier ministre vietnamien a souligné que cette visite officielle au Vietnam et sa participation à l’AFF 2026 contribuaient à approfondir davantage les liens d’amitié exceptionnelle, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et d’attachement stratégique entre les deux pays.

Il a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour les réalisations importantes enregistrées au cours des cinq dernières décennies, notamment durant les quarante années de réforme et de développement national. Il a salué les progrès accomplis par le Laos dans le maintien de la stabilité politique, le renforcement de la défense et de la sécurité, la croissance économique ainsi que l’amélioration du niveau de vie de la population et du rayonnement international du pays.

Il a réaffirmé que, quelles que soient les circonstances, le Vietnam resterait aux côtés du Laos pour l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs stratégiques de développement. Il a également exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant accordé par le Parti, l’État et le peuple lao au Vietnam tout au long de son processus de construction et de défense nationale.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

De son côté, Sonexay Siphandone a félicité le Vietnam pour ses avancées remarquables, en particulier dans les domaines du développement socio-économique et de l’ouverture internationale. Il a exprimé la reconnaissance du Laos pour l’aide précieuse et efficace apportée par le Vietnam au cours des différentes étapes de son développement, notamment le soutien récemment accordé afin de garantir l’approvisionnement du marché lao en produits pétroliers.

Les deux Premiers ministres ont réaffirmé que les deux Partis et les deux États continuaient de considérer le renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de l’attachement stratégique Vietnam-Laos comme une priorité absolue de leur politique extérieure.

Ils se sont félicités du développement positif des relations bilatérales, marquées par des échanges réguliers de haut niveau, une mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants et la résolution de nombreuses difficultés dans un esprit de fraternité. La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la diplomatie ainsi que la coordination dans les forums régionaux et internationaux ont continué de se renforcer.

Les deux parties ont également salué les progrès de la coopération économique. Au premier trimestre 2026, les investissements vietnamiens au Laos ont atteint environ 582 millions de dollars, soit plus de quatre fois le niveau enregistré un an auparavant. Le stock cumulé des investissements vietnamiens dans le pays voisin s’élève désormais à près de 6,6 milliards de dollars répartis dans 289 projets.

Afin de porter la relation bilatérale à un niveau supérieur et de concrétiser davantage le contenu de l’« attachement stratégique », les deux dirigeants sont convenus de maintenir les échanges de haut niveau, d’assurer une mise en œuvre rigoureuse des accords conclus et des résultats de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, ainsi que de préparer efficacement l’application de l’Accord de coopération bilatérale pour la période 2026-2030.

Ils ont également décidé de coordonner l’organisation des célébrations marquant, en 2027, le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, les deux gouvernements poursuivront la mise en œuvre des protocoles de coopération existants, renforceront la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue et l’exploitation illégale des ressources naturelles, tout en contribuant à la stabilité des zones frontalières.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a également remercié les autorités lao pour leur soutien aux équipes vietnamiennes chargées de rechercher et de rapatrier les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos durant la guerre. Il a exprimé le souhait que cette coopération se poursuive dans le cadre de la campagne nationale de recherche et d’identification des martyrs vietnamiens.

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu d’accélérer l’interconnexion de leurs économies en privilégiant une coopération davantage orientée vers l’efficacité et le développement partagé. Elles ont notamment mis l’accent sur les projets stratégiques d’infrastructures de transport, parmi lesquels l’autoroute Hanoï–Vientiane et la ligne ferroviaire Vung Ang–Vientiane, destinés à renforcer la connectivité régionale et à soutenir l’ambition du Laos de devenir un centre logistique régional.

Les deux gouvernements se sont fixés pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici 2030 grâce à des mécanismes adaptés à la nature particulière de la relation Vietnam-Laos et à un environnement d’investissement plus favorable aux entreprises des deux pays.

Ils ont également convenu d’intensifier la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la science et de la technologie, du développement des ressources humaines de haute qualité ainsi que de la formation des cadres dirigeants. Les deux parties souhaitent accélérer la création de l’Université d’amitié Laos-Vietnam au Laos et développer davantage les échanges culturels, sportifs et touristiques, ainsi que la coopération dans l’agriculture propre, le commerce électronique, la transformation numérique et l’innovation.

Les deux Premiers ministres ont par ailleurs procédé à un échange approfondi de vues sur les questions régionales et internationales. Ils ont convenu de poursuivre leur coordination étroite au sein de l’ASEAN, des Nations unies et des mécanismes de coopération du Mékong, tout en soutenant les positions communes de l’ASEAN sur les enjeux liés à la paix, à la stabilité et au développement régional, notamment en Mer Orientale et concernant les ressources du Mékong.

Ils ont également souligné l’importance de renforcer la coopération face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la cybersécurité, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique, la lutte contre la criminalité transfrontalière et les autres défis de sécurité non traditionnels.

Sonexay Siphandone a affirmé que le Parti et le gouvernement lao continueraient de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant au Laos ainsi qu’aux entreprises vietnamiennes investissant dans le pays, afin qu’elles puissent contribuer au développement socio-économique du Laos et au renforcement des relations spéciales entre les deux nations.

Le Premier ministre lao a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite officielle au Laos. Cette invitation a été acceptée et ce déplacement sera effectué à une date appropriée.

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Les deux Premiers ministres assistent à l’échange de quatre documents de coopération portant sur les transports, l’éducation, les finances ainsi que les affaires ethniques et religieuses. Photo: VNA

Après leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à l’échange de quatre documents de coopération portant sur les transports, l’éducation, les finances ainsi que les affaires ethniques et religieuses. -VNA

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