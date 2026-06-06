Politique

Le Vietnam et la Russie préparent la 26e session de leur Comité intergouvernemental à Saint-Pétersbourg

Dans le cadre de sa visite de travail en Russie, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s’est entretenu avec le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko, également président de la section russe du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie.

Séance de travail entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko. Photo: VNA
Séance de travail entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Russie, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a participé, le 5 juin, à la séance plénière du 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

À cette occasion, il s’est entretenu avec le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko, également président de la section russe du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie.

Le dirigeant vietnamien a également rencontré plusieurs grands chefs d'entreprises russes, notamment des responsables de la banque VTB, du fonds d'investissement AFK Sistema et de la compagnie gazière Novatek, afin de dynamiser la coopération économique bilatérale.

Lors de l’entretien, le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko a chaleureusement félicité Pham Gia Tuc pour ses nouvelles fonctions. Affirmant que le Vietnam reste l'un des partenaires les plus importants de la Russie dans la région, le dirigeant russe a salué l'évolution positive des relations entre les deux pays.

Il a mis en avant les efforts des ministères des deux pays pour mettre en œuvre des accords de haut niveau et le plan global de développement des relations bilatérales à l'horizon 2030, notamment dans l'économie, le commerce, l'énergie, le secteur gazo-pétrolier, la culture et le tourisme.

Le vice-Premier ministre russe a proposé aux deux parties de renforcer leur collaboration pour mener à bien des projets stratégiques à long terme dans l'énergie, le secteur gazo-pétrolier et l'éducation, en citant la centrale électronucléaire de Ninh Thuan 1 et le Centre de langue russe Pouchkine.

Pour sa part, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a hautement apprécié les contributions de la Russie au développement des relations bilatérales. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait à travailler étroitement avec Moscou afin de faire progresser l’ensemble des domaines de coopération.

Il a souligné la nécessité de consolider davantage les domaines traditionnels de coopération tout en l’élargissant à de nouveaux secteurs et projets, afin de porter les relations économiques, commerciales, d’investissement et les autres volets de la coopération à la hauteur de l’excellence des relations politiques entre les deux pays, conformément aux orientations des hauts dirigeants et aux aspirations des deux peuples.

Malgré les difficultés liées à la situation régionale et mondiale, les deux dirigeants ont constaté que les échanges commerciaux bilatéraux avaient progressé de 5,7 % en 2025.

Par ailleurs, la coopération dans les domaines des sciences, de l’innovation, de l’éducation et de la formation ne cesse de s’élargir. Les deux pays ont également souligné le dynamisme des échanges culturels ainsi que la hausse constante du nombre de touristes.

Afin de faciliter les déplacements, ils ont demandé aux ministères concernés d’accélérer les négociations en vue d’un accord d’exemption de visa pour les groupes de touristes. Les deux dirigeants ont également convenu de confier aux agences compétentes de chaque pays la préparation minutieuse des prochaines rencontres des hauts dirigeants ainsi que de la 26e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie, prévue au Vietnam en 2026.

Enfin, lors des rencontres avec les responsables des entreprises russes VTB, AFK Sistema et Novatek, ces derniers ont affirmé que le Vietnam, grâce à son économie dynamique et à l’ampleur de son marché, constituait une destination particulièrement attractive pour les investissements.

En réponse, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a réaffirmé le soutien constant du Vietnam aux investisseurs étrangers, y compris russes. Il a souligné que la réussite des entreprises étrangères contribue également au développement du Vietnam et assuré que le gouvernement continuerait d’accompagner leurs projets dans le respect de la législation et des intérêts mutuels. -VNA

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