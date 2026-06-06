Politique

Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : un nouvel élan pour les relations Vietnam-Timor-Leste

Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a affirmé que la visite officielle au Vietnam du Premier ministre du Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, revêt une grande importance non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour le processus d’intégration régionale du Timor-Leste en tant que futur onzième membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam. Photo: VNA
Le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, le Premier ministre du Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF), du 7 au 10 juin.

À cette occasion, le chargé d'affaires du Vietnam au Timor-Leste, Pham Binh Dam, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) afin d’évoquer la portée de cette visite et les perspectives de coopération bilatérale.

Selon lui, cette visite revêt une grande importance non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour le processus d’intégration régionale du Timor-Leste en tant que futur onzième membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Pham Binh Dam a rappelé de nombreuses visites de hauts responsables timorais au Vietnam ces dernières années et leur participation à d'importants événements organisés par ce pays, ce qui témoigne de l'importance que le Timor-Leste accorde aux relations bilatérales et au rôle et à la position du Vietnam dans la région. En particulier, l'ouverture de l’ambassade du Vietnam au Timor-Leste en avril dernier reflète la volonté politique des deux pays de renforcer leur présence, d'élargir leur coopération et d'approfondir leurs liens.

Pour le Vietnam, l'accueil du dirigeant timorais constitue une volonté de promouvoir la relation bilatérale dans divers domaines et une action concrète pour mettre en œuvre la résolution du 14e Congrès national du Parti, laquelle définit la diplomatie comme une mission essentielle et régulière au service des intérêts en matière de sécurité et de développement du pays.

La visite du Premier ministre Xanana Gusmão revêt une importance particulière puisqu’elle combine plusieurs volets majeurs : une visite bilatérale officielle, la participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN et diverses activités destinées à renforcer la connectivité et la coopération. La délégation de haut niveau, comprenant le Premier ministre, deux vice-Premiers ministres, plusieurs ministres et des dirigeants d’agences importantes, témoigne de la haute considération accordée au rôle du Vietnam et de la volonté timoraise d’élargir la coopération dans de multiples domaines.

Pham Binh Dam a précisé que les deux parties devraient signer plusieurs documents de coopération stratégique au cours de cette visite.

Abordant les perspectives de coopération, Pham Binh Dam a estimé que les relations entre le Vietnam et le Timor-Leste reposent sur une solide base de confiance politique et bénéficie actuellement de conditions favorables pour réaliser des programmes de coopération concrets, ciblés, avec des résultats tangibles.

Concernant le secteur agricole et la sécurité alimentaire, les deux pays peuvent coopérer dans des domaines allant du commerce du riz aux variétés végétales, la conservation, la transformation, la formation des ressources humaines et le partage d'expériences en matière de politiques agricoles pour répondre aux besoins du Timor-Leste.

Le secteur des télécommunications, de la transformation numérique et de l'économie numérique figure également parmi les priorités, fort du succès de Telemor, la filiale de Viettel présente sur le marché timorais depuis 2012.

Par ailleurs, Pham Binh Dam a souligné les opportunités dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation. Il a rappelé la disponibilité du Vietnam à partager son expertise avec le Timor-Leste dans la formation des ressources humaines dans les secteurs diplomatique, commercial, douanier, agricole et informatique, ainsi que dans la participation aux activités de l’ASEAN.

Dans l’ensemble, les deux pays disposent de bases solides et de conditions favorables pour développer une coopération substantielle dans de nombreux domaines.

Pham Binh Dam a notamment salué l’impact positif des entreprises vietnamiennes sur le développement socio-économique du Timor-Leste. Selon lui, la contribution la plus visible des entreprises vietnamiennes au Timor-Leste est celle de Telemor dans le secteur des télécommunications. Au-delà d’un simple investissement, l’entreprise a contribué à améliorer la connectivité numérique, à créer des emplois, à former des ressources humaines locales et à soutenir la transformation numérique du pays.

Pham Binh Dam a souligné que les entreprises vietnamiennes privilégient une présence durable, associant leurs intérêts à ceux du développement du Timor-Leste. Il a toutefois estimé que les investissements vietnamiens restaient encore modestes au regard du potentiel existant, la prochaine visite devant permettre de renforcer les liens entre les milieux d’affaires et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. -VNA

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