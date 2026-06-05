Politique

Les jeunes Vietnamiens à Hong Kong se souviennent du président Hô Chi Minh

Du 6 janvier au 7 février 1930, Nguyên Ai Quôc, le futur Hô Chi Minh, représentant de l’Internationale communiste, présida à Hong Kong la conférence d’unification des organisations communistes en vue de fonder le Parti communiste du Vietnam.

Vu Hai Truong, du bureau des admissions de l’Université de Hong Kong. Photo : VNA
Vu Hai Truong, du bureau des admissions de l’Université de Hong Kong. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Il y a 115 ans, jour pour jour, le jeune Nguyên Tât Thành, alors âgé de 21 ans, quitta sa Patrie le 5 juin 1911, à bord du navire Amiral Latouche-Tréville, débutant son périple à la recherche de la voie du salut national, qui l’emmenait dans une trentaine de pays.

Non seulement cette date marque le début du parcours initiatique décisif dans la maturation personnelle et surtout idéologique du grand dirigeant, mais elle marque aussi un jalon particulièrement important pour l’histoire de toute une nation.

Du 6 janvier au 7 février 1930, Nguyên Ai Quôc, le futur Hô Chi Minh, représentant de l’Internationale communiste, présida à Hong Kong la conférence d’unification des organisations communistes en vue de fonder le Parti communiste du Vietnam. Le 28 janvier 1941, après 30 ans d’activités à l’étranger, il rentra au Vietnam et dirigea sur le terrain la Révolution vietnamienne.

Aujourd’hui, dans les rues de la Kowloon Walled City, dans la péninsule de Kowloon, le temps et les vicissitudes de l’histoire ont effacé les traces de cette citadelle jadis coupée de la lumière du soleil. Mais les souvenirs de cette date historique restent vifs dans les esprits et les mémoires.

Peut-être l’Oncle Hô a-t-il choisi cet endroit parce qu’il était trop ordinaire pour les gens ordinaires. Cette apparence banale offrait une couverture parfaite à une révolution qui germait, a estimé l’agrégé Vu Hai Truong qui travaille actuellement au bureau des admissions de l’Université de Hong Kong.

Je trouve également intéressant que le «berceau» du destin du Vietnam soit aujourd’hui une ville où convergent des millions d’habitants, des talents venus de partout, a-t-il partagé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Dans Hong Kong moderne d’aujourd’hui, à chaque fois que je pense au président Hô Chi Minh assis dans une pièce exiguë d’un quartier ouvrier pauvre et rédigeant des documents qui ont changé le destin d’une nation il y a plus d’un siècle, j’éprouve de la fierté mais aussi un sentiment de petitesse devant sa grandeur, a-t-il confié.

Le Vietnam et son peuple ont donné naissance à Hô Chi Minh-grand héros national et c’est lui qui leur a apporté gloire et honneur, leur a laissé un héritage spirituel infiniment riche et précieux - l’ère de Hô Chi Minh.

Aujourd’hui, les jeunes Vietnamiens ne doivent pas se contenter d’admirer le leader de génie du Parti et du peuple, ils doivent apprendre le courage de l’Oncle Hô, c’est-à-dire oser poser de grandes questions, oser s’aventurer dans des endroits difficiles et oser affronter le monde sans perdre leur identité et leurs valeurs, a poursuivi Vu Truong Hai.

Le monde d’aujourd’hui ne manque pas d’opportunités, mais on a besoin de plus de Vietnamiens qui aient le courage de saisir ces opportunités pour le développement du pays, et non pas seulement pour leur œuvre ou leur intérêt personnel, a-t-il indiqué.

Selon Vu Hai Truong, les jeunes Vietnamiens à Hong Kong doivent servir de pont entre le Vietnam et Hong Kong, en étant un témoin fidèle du Vietnam, en acquérant des connaissances de manière sélective sans renier ses racines, et en construisant une communauté vietnamienne influente et engagée à Hong Kong. – VNA

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