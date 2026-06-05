À Hong Kong, les jeunes Vietnamiens perpétuent l’héritage intellectuel de Hô Chi Minh

Hong Kong (VNA) - Le voyage entrepris le 5 juin 1911 par le Président Ho Chi Minh à la recherche d’une voie pour le salut national, qui l’a conduit dans de nombreux pays ainsi qu’à Hong Kong (Chine), constitue un jalon majeur de l’histoire du Vietnam. Cet événement illustre son patriotisme, son intelligence et de sa détermination inébranlable.



Aujourd’hui, les jeunes générations vietnamiennes perpétuent cet esprit en partant étudier à l’étranger et en jouant le rôle de passerelles culturelles et éducatives entre les localités vietnamiennes et Hong Kong.

Lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), Nguyen Nhan Tri, président de l'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong et étudiant à l'Université Métropolitaine de Hong Kong, a exprimé sa fierté et son sens des responsabilités. Étudier dans une région marquée par l'histoire révolutionnaire du Président Ho Chi Minh l'incite à s'efforcer continuellement d'apprendre et de s'améliorer en suivant les conseils de ce dirigeant sur l'importance d'associer le talent et la moralité.



Pour sa part, Nguyen Mai Khanh Chi, étudiante de l’Université de Hong Kong, considère le voyage historique du Président Ho Chi Minh comme le point de départ de l’ouverture du Vietnam au savoir mondial. Selon elle, cette quête a jeté les bases solides de l’indépendance, de la liberté et du bonheur dont bénéficie aujourd’hui la jeune génération.



Ainsi, la jeune génération doit poursuivre ce parcours en développant l’esprit d’initiative, la créativité et l’autonomie, notamment dans de nouveaux domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transition écologique et les sciences fondamentales, tout en préservant l’identité culturelle nationale à l’ère numérique.



Hong Kong représente un centre éducatif et économique majeur en Asie. Nguyen Nhan Tri souligne que cette opportunité d'étudier dans un environnement multiculturel permet de développer des compétences professionnelles, une capacité d'adaptation et une autonomie indispensables pour contribuer plus tard au développement du pays. -VNA