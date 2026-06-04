L’héritage de Hô Chi Minh : un message durable pour la jeunesse contemporaine

Tokyo (VNA) - Le voyage du Président Hô Chi Minh à la recherche de la voie du salut national, entamé le 5 juin 1911, représente un tournant historique pour le Vietnam et un symbole des échanges mondiaux en Asie au début du XXe siècle.

C’est ce qu’a indiqué le professeur Shimizu Masaaki, de l’Université d’Osaka, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 115e anniversaire du départ du jeune patriote Nguyen Tat Thanh (futur Président Hô Chi Minh) en quête d’une voie pour le salut national (1911-2026).

Selon le chercheur japonais, le jeune patriote Nguyen Tat Thanh n'a pas abordé le monde comme un simple habitant d'un pays colonisé, mais à travers une expérience concrète et transnationale. L'observation directe des sociétés occidentales, des territoires colonisés et du mouvement ouvrier international lui a permis de développer une vision mondiale rare pour l'Asie de cette époque.

Du point de vue de l'histoire idéologique et des échanges internationaux, il a souligné que la signification profonde du départ de 1911 réside dans la reconnaissance que la modernisation et la libération nationale sont indissociables de l'apprentissage du monde par l'expérience pratique et le dialogue international.

Concernant les jeunes générations du Vietnam et du Japon, le professeur a souligné l’importance de l’ouverture au monde pour mieux comprendre sa propre société. Dans un contexte de mondialisation, les études à l’étranger et les échanges internationaux ne doivent pas se limiter à l’apprentissage des langues ou des compétences techniques.Ils doivent surtout permettre de dialoguer avec d'autres cultures afin d'analyser sa propre société.

Shimizu Masaaki a exprimé son espoir que les jeunes des deux pays développeront de nouvelles formes de coopération dans l'éducation, le multilinguisme, les migrations et la coexistence sociale.

Au Japon, le milieu académique considère désormais le Président Hô Chi Minh non seulement comme un dirigeant politique, mais aussi comme une figure intellectuelle d’envergure internationale, liée aux échanges entre l’Orient et l’Occident.De nombreux chercheurs s’intéressent à sa capacité d’adaptation multiculturelle, à ses compétences linguistiques et à sa pensée internationale.

Si l’image du dirigeant vietnamien est aujourd’hui étudiée de manière plus diversifiée, le professeur note que la connaissance du grand public japonais sur l’histoire du Vietnam demeure limitée, d’où la nécessité de renforcer les échanges éducatifs entre les deux pays.-VNA