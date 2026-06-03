Politique

À Buenos Aires, le Vietnam souligne sa politique étrangère fondée sur l’indépendance et l’autonomie

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a réaffirmé la ligne diplomatique constante du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales, lors d’un échange avec des universitaires et étudiants de l’Université catholique argentine (UCA) à Buenos Aires.

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet premier à gauche). Photo: VNA
L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet premier à gauche). Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Le Vietnam reste fermement attaché à une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures, a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, lors d’une rencontre tenue le 2 juin entre des professeurs, enseignants et des étudiants de l’Université catholique argentine (UCA), les ambassadeurs du Vietnam, des Philippines, d’Indonésie et de Thaïlande, ainsi que le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Malaisie à Buenos Aires.

Cet événement s’inscrivait dans le cadre des activités du Comité de l’ASEAN à Buenos Aires pour l’année 2026.

Répondant aux questions portant sur les relations avec les grandes puissances, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a mis en avant le modèle de "l’autonomie stratégique" adopté par le Vietnam, qui consiste à coopérer avec toutes les grandes puissances sans conclure d’alliance militaire, sans s’aligner dans les rivalités entre États, tout en préservant sa capacité à défendre ses intérêts nationaux.

La diplomate a également rappelé la politique de défense constante du Vietnam fondée sur le principe des "quatre non" : pas d’alliance militaire, pas d’alignement avec un pays contre un autre, pas de bases militaires étrangères sur le territoire national et pas de recours ou de menace de recours à la force dans les relations internationales.

Selon elle, le Vietnam est actuellement le seul pays à entretenir des partenariats stratégiques globaux avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies : les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Cette position lui permet de dialoguer avec toutes les parties sans être perçu comme appartenant à un quelconque bloc.

L’ambassadrice a estimé que la compétition entre grandes puissances constituait une réalité objective des relations internationales. Toutefois, le Vietnam n’aborde pas ses relations avec ces pays sous un angle sécuritaire et ne choisit pas de camp. Le pays entretient ainsi de bonnes relations à la fois avec les États-Unis et la Chine, dans l’intérêt de toutes les parties et au service de la paix et de la stabilité régionales.

Concernant les interrogations des étudiants sur les relations entre l’ASEAN et les grandes puissances, la diplomate a exprimé sa confiance dans le rôle central de l’ASEAN, qu’elle considère comme essentiel pour réguler les rivalités stratégiques, maintenir le dialogue, prévenir les conflits et renforcer la confiance mutuelle.

De son côté, l’ambassadrice des Philippines en Argentine, Grace T. Cruz-Fabella, présidente du Comité de l’ASEAN 2026 en Argentine, a présenté les grandes lignes de l’ASEAN, l’une des régions économiques les plus dynamiques au monde, dont le PIB dépasse 4 000 milliards de dollars et repose sur trois piliers majeurs : l’industrie, les services et l’agriculture. Elle a également rappelé le succès du 48e Sommet de l’ASEAN, organisé en mai dernier à Cebu, aux Philippines.

Les ambassadeurs d’Indonésie et de Thaïlande ainsi que le chargé d’affaires malaisien ont, pour leur part, répondu aux questions des étudiants concernant les perspectives de coopération économique et commerciale entre l’ASEAN et l’Argentine.

À cette occasion, lors d’une séance de travail avec les représentants de l’université, le recteur de l’UCA, Miguel Ángel Schiavone, a estimé que la visite du Comité de l’ASEAN à Buenos Aires constituait une opportunité importante pour renforcer la compréhension mutuelle entre l’Argentine et l’Asie du Sud-Est, promouvoir le dialogue entre diplomates et étudiants et explorer de nouvelles pistes de coopération académique.

La directrice des Relations internationales et de la Coopération académique de l’UCA, Verónica Muñoz, a pour sa part souligné que l’internationalisation figurait parmi les priorités stratégiques de l’établissement. L’université développe actuellement les échanges d’étudiants et d’enseignants avec de nombreux partenaires à travers le monde, tout en renforçant ses programmes internationaux et ses projets de coopération académique. L’UCA souhaite notamment approfondir ses liens avec l’Asie et les pays de l’ASEAN.

Fondée en 1958, l’Université catholique argentine figure parmi les principales universités privées d’Argentine et d’Amérique latine. Elle dispose de plusieurs campus et propose des formations de licence, de master et de doctorat dans des domaines variés tels que les sciences humaines et sociales, le droit, l’économie, l’ingénierie, la médecine et la théologie.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #politique étrangère #indépendance #autonomie #Université catholique argentine #UCA
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Délégués présents à la réception. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec les partenaires italiens

Hô Chi Minh-Ville s’engage à continuer de créer des conditions favorables au fonctionnement efficace du Consulat général d’Italie et de la communauté d’affaires italienne dans la métropole économique du Sud, contribuant ainsi au développement des relations entre Hô Chi Minh-Ville et l’Italie ainsi qu’au partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie.

Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Nguyên Van Long, et les chefs des délégations des pays participants. Photo : VNA

Le Vietnam, la Chine, le Laos et le Myanmar adoptent un plan d’action anti-drogue

Ce plan d’action conjoint prévoit la coordination, par les quatre pays, de l’évaluation et du contrôle de la production, du trafic et du transport illicite de drogue et de précurseurs dans la région, au moyen d’un contrôle strict des zones frontalières, des postes-frontières terrestres et des axes routiers terrestres, fluviaux, maritimes et aériens.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyên Doan Anh, reçoit président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, à Hanoi, le 2 juin. Photo : VNA

Le Vietnam et la France renforcent leur coopération de défense et parlementaire

Les deux parties ont estimé que les relations franco-vietnamiennes continuaient de se développer positivement dans de nombreux domaines tels que la politique, l’économie, la culture, la santé et l’éducation, en particulier depuis l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prononce une allocution d’orientation lors de la 23e édition du Dialogue de Shangri-La et répond à plusieurs questions des participants. Photo : VNA

La tournée du dỉigeant To Lam en ASEAN souligne une diplomatie proactive

Selon le docteur Dao Ngoc Bau, la tournée du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines a illustré une diplomatie vietnamienne proactive, tout en réaffirmant l’engagement du Vietnam en faveur du rôle central et de la résilience de l’ASEAN.

L’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh (gauche) et le ministre en chef de Penang, Chow Kon Yeow. Photo: VNA

Le Vietnam et la Malaisie renforcent leur coopération au niveau local

La visite de travail de l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, à Penang, a permis d’explorer de nouvelles perspectives de coopération entre l’État malaisien et la province vietnamienne de Gia Lai. Axés sur les hautes technologies, la logistique, l’innovation et l’économie maritime, les échanges s’inscrivent dans la dynamique du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Malaisie.

Panorama de la consultation politique. Photo: ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam et les Pays-Bas tiennent leur deuxième consultation politique

Lors de la deuxième consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le Vietnam et les Pays-Bas ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur partenariat global et leurs partenariats stratégiques sectoriels, en mettant l’accent sur le commerce, l’innovation, la transition verte et la coopération multilatérale.

Collins Chong Yew Keat, analyste spécialisé dans les questions de sécurité et les affaires internationales, rattaché à l'Université de Malaya. Photo : VNA

Le Vietnam contribue à la paix, à la stabilité et au développement de l'ASEAN, selon un analyste malaisien

Selon Collins Chong Yew Keat, analyste spécialisé dans les questions de sécurité et les affaires internationales, rattaché à l'Université de Malaya en Malaisie, les visites du secrétaire général du Parti communiste et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines témoignent de la volonté du Vietnam d’assumer un rôle de leadership et de coordination plus actif au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). 