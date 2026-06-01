Développer la médecine traditionnelle, mieux prendre soin de la santé de la population

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Taekwondo : le Vietnam décroche deux médailles d’or en poomsae aux Championnats d’Asie 2026
L’équipe vietnamienne de taekwondo a réalisé une belle performance aux Championnats d’Asie de taekwondo 2026 en remportant deux médailles d’or dans les épreuves de poomsae (technique). La compétition s’est déroulée du 19 au 26 mai 2026 en Mongolie, tandis que les épreuves de poomsae ont eu lieu les 19 et 20 mai.
Le Vietnam dans le Top 8 des Olympiades asiatiques de physique 2026
Le Vietnam a signé une performance de haut niveau aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026 à Busan, en République de Corée, en remportant huit médailles sur huit candidats engagés. Avec six médailles d’argent et deux de bronze, la délégation vietnamienne se hisse parmi les meilleures équipes du concours et confirme la montée en puissance de ses jeunes talents scientifiques sur la scène régionale.
Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande
À l’invitation du Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai
Première publication de l'Indice d’efficacité de l’économie privée (BPI 2025)
Le Rapport sur l'économie privée du Vietnam 2025, publié le 15 mai 2025, introduit pour la première fois l'Indice d'efficacité de l'économie privés (BPI) – une métrique quantitative d’évaluation des performances en phase de test du secteur privé.
D’ici 2030, garantir aux citoyens et aux entreprises un accès à des services numériques pratiques et sécurisés
Le Programme de développement des applications des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2026-2030, (Programme 06), a été approuvé par le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung dans la Décision n° 826/QĐ-TTg du 11 mai 2026. L’objectif général est de promouvoir de manière forte, globale et approfondie le développement et l’application des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques dans tous les domaines afin d’accélérer la transformation numérique nationale et de soutenir efficacement les piliers du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.
Plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans
Le plan directeur de la capitale Hanoï avec vision à 100 ans vise un développement urbain fondé sur un modèle "intelligent, vert, multipolaire et multicentrique", s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA), le développement axé sur les transports en commun et un réseau de métro d’environ 1 153 km comme moteurs stratégiques de croissance.
Accélération de la mise en œuvre de la stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045
La Directive n° 19/CT-TTg concernant l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045 vient d'être signée.
Hanoï valide et ajuste les orientations d'investissement de six projets clés
Six projets majeurs et importants ont été approuvés ou ont fait l’objet d’un ajustement de leur politique d’investissement par le Conseil populaire de Hanoï lors d’une session thématique.
Indice de réforme administrative : Hai Phong en tête du classement national
Dix-neuf des 34 villes et provinces du pays affichent un indice de réforme administrative supérieur à la moyenne nationale. Les 34 localités enregistrent toutes un indice supérieur à 80 %.
Organisation des examens de santé périodiques ou des dépistages gratuits pour tous les habitants
Le Premier ministre vient de publier la directive n° 17/CT-TTg du 6 mai 2026 relative à l'organisation de bilans de santé ou de dépistages périodiques gratuits pour la population.
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger atteint 713,9 millions d’USD en quatre mois
Le total des investissements vietnamiens à l’étranger, incluant les nouveaux projets et les ajustements de capitaux, a atteint 713,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026.
4 premiers mois de 2026 : le total des IDE enregistrés au Vietnam atteint 18,24 milliards d’USD
Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam - incluant nouveaux projets, ajustements de capital, apports en capital social et achats d’actions - a atteint 18,24 milliards de dollars, en hausse de 32 % sur un an.
Quatre premiers mois de 2026: le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 8,8 millions
Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en avril 2026, le pays a accueilli 2,03 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre porte le total des touristes étrangers pour les quatre premiers mois de l'année à 8,8 millions, soit une augmentation de 14,6% en glissement annuel, permettant d'atteindre 35% de l'objectif de 25 millions d'arrivées pour 2026.
Économie nationale en croissance soutenue, niveau de vie en constante amélioration
Cinquante et un ans après la libération du Sud et la réunification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2026), le Vietnam a accompli de nombreux progrès socio-économiques remarquables. Son PIB n'a cessé de croître, atteignant plus de 514 milliards de dollars en 2025, plaçant le pays parmi les 32 premières économies mondiales et au 4e rang de l’ASEAN.
Le commerce extérieur du Vietnam augmente de 24,2% sur quatre mois
Au cours des quatre premiers mois de l’année, le commerce extérieur du Vietnam a atteint environ 344,17 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2 % en glissement annuel.
Mise en chantier de l'aéroport de Phan Thiet, province de Lam Dong
Le 27 avril 2026, le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec Sun Group, a procédé à la pose de la première pierre du projet d'aéroport de Phan Thiet – section aviation civile. Ce projet, réalisé selon les normes aéroportuaires 4E, vise une capacité de 2 millions de passagers par an d'ici 2030 et représente un investissement total de près de 3 900 milliards de dôngs. Sa mise en service est prévue pour 2027.
Résolution n°80-NQ/TW sur le développement culturel du Vietnam
Le 7 janvier 2026, au nom du Bureau politique, le secrétaire général Tô Lâm a signé et promulgué la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.
Le Vietnam parmi les 52 meilleures destinations mondiales de 2026, selon le New York Times
Le quotidien américain New York Times a classé, en janvier 2026, le Vietnam parmi les 52 destinations incontournables de l'année.
Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées!
Le 27 avril 2026, à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026) ainsi que de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), le secrétaire général du Parti et président To Lam s’est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour rencontrer et échanger avec les ouvriers et travailleurs.
Il a affirmé que prendre soin des travailleurs ne consiste pas uniquement à leur apporter un soutien matériel lors des fêtes ou du Têt, mais surtout à garantir des emplois stables, de meilleurs revenus, un environnement de travail plus sûr, des logements décents, des écoles plus accessibles, des services de santé plus proches et une vie culturelle et spirituelle plus riche. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de vie de plus en plus améliorées, à la hauteur de leurs contributions importantes aux entreprises, à la ville et au pays.
Campagne historique Hô Chi Minh - apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam
La campagne Hô Chi Minh qui dura du 26 au 30 avril 1975, est l'apogée de la guerre révolutionnaire du Vietnam, marquant un jalon d'or dans l'histoire de la nation. La victoire de la campagne Hô Chi Minh est la victoire la plus grandiose et totale, mettant fin avec succès à la résistance de 21 ans contre l'armée américaine pour l’indépendance nationale.