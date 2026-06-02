Politique

Un nouvel élan pour la coopération de défense entre le Vietnam et la République de Corée

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam, venu prendre congé au terme de son mandat.

Le général Phan Van Giang (à droite), membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam. Photo : VietnamPlus
Le général Phan Van Giang (à droite), membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense et l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam. Photo : VietnamPlus

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 2 juin, au siège du ministère de la Défense à Hanoï, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Young Sam, venu prendre congé au terme de son mandat.

Le général Phan Van Giang a félicité l'ambassadeur Choi Young Sam pour la réussite de sa mission diplomatique. Il a salué ses contributions majeures au cours de la période écoulée, lesquelles ont favorisé le développement des relations bilatérales de manière concrète et efficace dans tous les domaines, tout particulièrement dans celui de la défense .

Affirmant que le Vietnam accorde une importance particulière au Partenariat stratégique global entre les deux pays, le général a souligné que la visite d’État du secrétaire général et président To Lam en République de Corée en août 2025, ainsi que celle du président Lee Jae Myung au Vietnam en avril 2026, ont produit des résultats substantiels, contribuant à orienter les relations bilatérales vers une coopération plus approfondie et une prospérité partagée.

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Lors de la réception. Photo : VietnamPlus

En passant en revue les avancées de la coopération bilatérale, le général Phan Van Giang a souligné que la coopération en matière de défense avait été activement renforcée par les deux parties, gagnant en ampleur, en profondeur et en efficacité. Il a salué le soutien apporté par la République de Corée dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la coopération navale, de l’industrie de défense ainsi que du traitement des séquelles de la guerre.

Exprimant sa gratitude pour l'assistance sud-coréenne, le général Phan Van Giang a cité les projets de déminage à Binh Dinh et Quang Binh, ainsi que l'initiative "Action contre les mines pour le Village de la paix Vietnam - République de de Corée" pour la période 2024-2026. Il a souhaité que l'ambassadeur continue de plaider auprès des dirigeants sud-coréens et de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) afin de poursuivre ce soutien dans ce domaine particulièrement significatif pour le Vietnam.

Soulignant la nécessité de mettre en œuvre efficacement les accords déjà conclus, le général Phan Van Giang s’est dit convaincu que, dans ses nouvelles fonctions, le diplomate continuerait à entretenir son attachement au peuple vietnamien et à l’Armée populaire du Vietnam.

À cette occasion, il a également invité les entreprises sud-coréennes du secteur de la défense à participer au 3e Salon international de défense du Vietnam, prévu en décembre 2026.

De son côté, l’ambassadeur Choi Young Sam a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que des élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

Il a transmis au général Phan Van Giang les félicitations du ministre sud-coréen de la Défense à l’occasion de sa nomination au poste de vice-Premier ministre. Il a également exprimé sa volonté de continuer à soutenir le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la défense, afin de leur donner une nouvelle impulsion et de les élever à un niveau supérieur. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-République de Corée #Choi Young Sam #défense
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