Économie

Les chemins de fer du Vietnam et Guangzhou Metro renforcent leur coopération stratégique

Un accord de coopération stratégique portant sur la gestion, l’exploitation et le développement des lignes ferroviaires électrifiées et de métro, ainsi que sur la formation des ressources humaines entre la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) et Guangzhou Metro Group Co., Ltd. (Chine) vient d'être signé. 

Lors de la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre VNR et Guangzhou Metro. Photo : https://hanoimoi.vn/
Lors de la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre VNR et Guangzhou Metro. Photo : https://hanoimoi.vn/

Hanoï (VNA) - La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) et Guangzhou Metro Group Co., Ltd. (Chine) ont signé, le 1er juin à Hanoï, un accord de coopération stratégique portant sur la gestion, l’exploitation et le développement des lignes ferroviaires électrifiées et de métro, ainsi que sur la formation des ressources humaines.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des orientations définies par les dirigeants vietnamiens et chinois lors de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, du 14 au 17 avril.

Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour concrétiser les orientations stratégiques définies par les plus hauts dirigeants vietnamiens et chinois lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, du 14 au 17 avril. À l'issue de cette visite, les deux parties ont publié une déclaration conjointe visant à approfondir leur partenariat stratégique global et à promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine, revêtant une importance stratégique accrue dans cette nouvelle ère.

Aux termes de cette déclaration conjointe, l'accélération de la connectivité des infrastructures transfrontalières, notamment ferroviaires, routières et aux postes frontières, a été identifiée comme un axe prioritaire de coopération. Les deux pays ambitionnent également de développer les liaisons de transport vers l'Asie centrale et l'Europe afin de faciliter le développement du commerce et de la logistique.

Lors de la cérémonie de signature, Dang Sy Manh, président du Conseil des membres de la VNR, a déclaré que la société se concentrait actuellement sur deux objectifs stratégiques : garantir l’exploitation sûre et efficace du réseau ferroviaire national existant et se préparer à participer à la construction de nouvelles lignes ferroviaires et de métro urbain, ainsi qu’à l’exploitation des futures lignes ferroviaires nationales et à grande vitesse qui lui seront confiées par l’État.

Il a rappelé que Hanoï prévoit de mettre en service, d’ici 2035, sept nouvelles lignes de métro totalisant près de 398 kilomètres, afin de couvrir entre 35 et 40 % de la demande en transport public. Hô Chi Minh-Ville ambitionne pour sa part d’exploiter six lignes totalisant environ 183 kilomètres, avec un objectif similaire de couverture des besoins en transport urbain.

La VNR et Guangzhou Metro collaborent actuellement à un appel d’offres pour la fourniture de services d’exploitation externalisée pour un projet de métro léger sur l’île de Phu Quoc. Elles étudient également les opportunités offertes par d’autres projets de métro urbain, notamment la ligne Bau Bang – Cai Mep à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des initiatives de formation du personnel.

Exprimant le souhait de renforcer les échanges et la coopération avec les entreprises de Guangzhou, Dang Sy Manh a proposé que Guangzhou Metro partage son expertise technique et son expérience opérationnelle en matière de gestion ferroviaire interurbaine, de lignes électrifiées à écartement standard circulant à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, de développement orienté vers les transports publics (TOD) et des systèmes ferroviaires intelligents.

Le maire adjoint de Guangzhou, Lai Zhihong, a salué ces propositions et suggéré la création d’un consortium commun afin d’accompagner les futurs projets ferroviaires du Vietnam. Cette coopération pourrait contribuer à l’objectif national de développement d’un réseau ferroviaire de 7 000 kilomètres conformément à la planification approuvée par les autorités.-VNA

#Nouvelle ère #chemins de fer #VNR #Guangzhou Metro
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