Économie

Promouvoir la coopération entre le Vietnam et Israël dans le domaine de l’informatique quantique

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, a effectué le 31 mai une visite de travail auprès de Qarakal Quantum, start-up spécialisée dans les technologies quantiques, afin d’explorer les avancées israéliennes et les perspectives de coopération dans ce domaine stratégique.

Les représentants de l’Université hébraïque de Jérusalem et les dirigeants de Qarakal Quantum présentent à la délégation les avancées les plus récentes dans le domaine de l’informatique quantique ainsi que les applications potentielles de cette technologie dans les secteurs scientifique, industriel, sécuritaire et de l’innovation. Photo: VNA
Les représentants de l’Université hébraïque de Jérusalem et les dirigeants de Qarakal Quantum présentent à la délégation les avancées les plus récentes dans le domaine de l’informatique quantique ainsi que les applications potentielles de cette technologie dans les secteurs scientifique, industriel, sécuritaire et de l’innovation. Photo: VNA


Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, a effectué le 31 mai une visite de travail auprès de Qarakal Quantum, une start-up spécialisée dans la recherche et le développement de technologies quantiques.

La délégation vietnamienne a été reçue par le Dr Nissan Maskil, directeur général de Qarakal Quantum, le professeur Nadav Katz, directeur des technologies (CTO), ainsi que plusieurs experts et ingénieurs de premier plan de l’entreprise. Anna Pellivert, vice-présidente de Yissum, société de transfert de technologies de l’Université hébraïque de Jérusalem, a également participé à la rencontre.

Au cours des échanges, les représentants de l’Université hébraïque de Jérusalem et les dirigeants de Qarakal Quantum ont présenté les avancées les plus récentes dans le domaine de l’informatique quantique ainsi que les applications potentielles de cette technologie dans les secteurs scientifique, industriel, sécuritaire et de l’innovation. La délégation vietnamienne a visité les laboratoires de recherche, notamment les installations de refroidissement supraconducteur de pointe utilisées pour les expériences quantiques, et s’est informée sur l’architecture des ordinateurs quantiques ainsi que sur les algorithmes actuellement en développement.

Les participants ont notamment découvert le premier ordinateur quantique israélien de 20 qubits, conçu et développé localement par l’Université hébraïque de Jérusalem. Ce projet est le fruit d’une coopération entre l’Autorité israélienne de l’innovation (IIA), Israel Aerospace Industries (IAI), l’Université hébraïque de Jérusalem et la société Yissum.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Nguyen Ky Son a présenté les grandes orientations du Vietnam en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique, conformément aux nouvelles stratégies définies par le Parti et l’État. Il a souligné que le Vietnam accordait une priorité particulière aux technologies stratégiques et aux technologies fondamentales susceptibles de produire des avancées majeures en matière de productivité, de compétitivité et de sécurité nationale. Parmi ces domaines figurent l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies quantiques, la biotechnologie et d’autres secteurs de haute technologie.

Le diplomate vietnamien a indiqué que le Vietnam suivait avec attention l’évolution rapide des sciences et technologies quantiques à l’échelle mondiale et s’employait progressivement à renforcer ses capacités nationales dans ce domaine, notamment à travers la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le développement de la recherche fondamentale et la promotion de partenariats entre instituts de recherche, universités et entreprises technologiques.

Saluant les réalisations d’Israël dans les hautes technologies, et plus particulièrement dans le secteur quantique, l’ambassadeur a exprimé le souhait de renforcer les liens entre les établissements de recherche, les universités et les entreprises des deux pays afin de développer la coopération en matière de recherche, de formation et de transfert de technologies avancées.

Cette visite a permis d’identifier de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs technologiques de pointe, en phase avec les priorités du Vietnam en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique. -VNA

#Israël #Vietnam #informatique quantique
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