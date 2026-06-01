Économie

Le Vietnam et le Piémont (Italie) ouvrent de nouvelles perspectives de coopération économique

Les orientations du Vietnam en faveur de l’industrialisation de haute technologie, de la transition verte et de l’innovation, ainsi que la croissance soutenue de son économie, son intégration croissante dans les chaînes d’approvisionnement régionales et les accords de libre-échange de nouvelle génération, ont suscité un vif intérêt auprès des entreprises italiennes.

Colloque sur la coopération technologique Vietnam-Italie dans la région du Piémont. Photo: VNA
Colloque sur la coopération technologique Vietnam-Italie dans la région du Piémont. Photo: VNA

Rome (VNA) – La participation de l’ambassade du Vietnam en Italie au programme Torino-ASEAN (ToAsean), ainsi que l’organisation d’un colloque sur la coopération technologique Vietnam-Italie dans la région du Piémont, ont ouvert de nouvelles perspectives de partenariat avec les milieux d’affaires du nord de l’Italie.

Organisées les 28 et 29 mai à Turin et à Pianezza, ces rencontres ont réuni de nombreuses entreprises et associations professionnelles du Piémont. Elles ont offert une plateforme d’échanges sur les opportunités de coopération entre l’Italie, l’Asie du Sud-Est et, plus particulièrement, le Vietnam.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh, a souligné que le haut niveau de confiance politique et le développement constant des relations bilatérales créaient un environnement favorable au renforcement des liens entre les entreprises et à une coopération économique plus approfondie.

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L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Phuong Anh. Photo: VNA

Selon elle, le Vietnam aspire à devenir un pôle régional dans les secteurs des hautes technologies, des énergies renouvelables, des infrastructures numériques, de l’intelligence artificielle, de l’industrie avancée et des écosystèmes industriels durables. Dans cette dynamique, la coopération avec les entreprises et organisations italiennes revêt une importance particulière, les deux pays disposant d’atouts complémentaires.

L’Italie est reconnue pour son expertise dans l’industrie, les technologies et le design, tandis que le Vietnam bénéficie d’une position stratégique lui permettant d’accéder aux marchés régionaux et de servir de passerelle vers l’ASEAN et l’Asie-Pacifique.

Les orientations du Vietnam en faveur de l’industrialisation de haute technologie, de la transition verte et de l’innovation, ainsi que la croissance soutenue de son économie, son intégration croissante dans les chaînes d’approvisionnement régionales et les accords de libre-échange de nouvelle génération, ont suscité un vif intérêt auprès des entreprises italiennes.

Plusieurs sociétés du Piémont considèrent désormais le Vietnam comme l’un des marchés les plus dynamiques d’Asie et comme une porte d’entrée stratégique vers l’Asie du Sud-Est et la région Asie-Pacifique.

Les entreprises participantes ont exprimé leur volonté de développer les contacts directs avec les localités, les partenaires économiques et les associations professionnelles vietnamiennes, notamment dans les domaines de la mécanique de précision, des industries de soutien, de l’automatisation, du design, des technologies vertes et de la formation de main-d’œuvre qualifiée.

Le Piémont, et plus particulièrement Turin, reste l’un des principaux pôles industriels et d’innovation d’Italie. La région dispose d’un savoir-faire reconnu dans l’automobile, la mécanique, l’aéronautique, les technologies des matériaux, le design et l’innovation, tout en s’appuyant sur un dense réseau de petites et moyennes entreprises à forte valeur technologique.

À l’heure où les entreprises européennes cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et à conquérir de nouveaux marchés en croissance, le Vietnam s’affirme de plus en plus comme un partenaire prometteur pour les acteurs économiques du nord de l’Italie. -VNA

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