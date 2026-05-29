Économie

Le Groupe de travail sur la coopération Sud-Sud dans l’agriculture officiellement lancé

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoang Trung, a souligné que la création de ce groupe de travail constituait une décision opportune visant à mettre en place un mécanisme de coordination unifié, à renforcer les connexions interministérielles et à mobiliser les ressources disponibles.

Lancement officiel du Groupe de travail sur la coopération Sud-Sud dans l’agriculture. Photo: VNA
Lancement officiel du Groupe de travail sur la coopération Sud-Sud dans l’agriculture. Photo: VNA


Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement a organisé, le 29 mai à Hanoï, une réunion consacrée au développement de la coopération agricole entre le Vietnam et l’Afrique, marquée par le lancement officiel du Groupe de travail sur la coopération Sud-Sud dans l’agriculture.

Cet événement économique revêt une importance particulière, illustrant la forte volonté politique du Vietnam de concrétiser sa politique étrangère et son intégration internationale, afin de promouvoir une coopération agricole plus concrète, équilibrée et efficace entre les pays du Sud.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoang Trung, a souligné que la création de ce groupe de travail constituait une décision opportune visant à mettre en place un mécanisme de coordination unifié, à renforcer les connexions interministérielles et à mobiliser les ressources disponibles.

Selon lui, le groupe ne devra pas seulement assurer la coordination technique, mais aussi servir de point de liaison entre les décideurs, les experts, les entreprises et les organisations internationales afin de promouvoir des projets concrets.

Le vice-ministre a demandé au groupe de se concentrer sur cinq missions prioritaires : finaliser rapidement un plan d’action, établir une liste d’initiatives prioritaires dans les domaines où le Vietnam dispose d’atouts tels que le riz, l’élevage et l’agriculture verte, promouvoir des modèles pilotes, coopérer avec les partenaires internationaux afin de diversifier les ressources financières, et créer un réseau d’experts et d’entreprises capable d’assurer un partage régulier d’informations et d’expériences.

Partageant ce point de vue, le vice-ministre des Affaires étrangères Le Anh Tuan a hautement apprécié cette initiative, affirmant que le Vietnam et les pays africains partageaient des liens historiques profonds ainsi qu’une aspiration commune au développement.

Il a rappelé que l’agriculture occupait une place centrale dans les relations entre les deux parties et suscitait de fortes attentes de la part des dirigeants comme des populations.

Le ministère des Affaires étrangères s’est engagé à accompagner les entreprises vietnamiennes dans la recherche d’opportunités d’investissement, le transfert de technologies et la mise en œuvre de projets agricoles en Afrique.

Pham Ngoc Mau, chef du groupe de travail, a indiqué que les activités de coopération menées jusqu’à présent avaient été efficaces, mais restaient dispersées. Selon lui, cette nouvelle structure permettra de passer d’actions isolées à un mécanisme organisé, capable d’assurer un suivi concret des résultats sur le terrain.

Le groupe exercera quatre fonctions principales : la coordination des politiques, le partage des connaissances, la mise en relation des secteurs public et privé, ainsi que la promotion des initiatives de coopération tripartite.

Le contexte mondial actuel est marqué par des évolutions rapides et complexes. Les rivalités stratégiques et les conflits géopolitiques perturbent les chaînes d’approvisionnement mondiales et menacent la sécurité alimentaire. Par ailleurs, le changement climatique, les sécheresses et les maladies des cultures accentuent les pressions sur le secteur agricole.

Dans ce contexte, la coopération Sud-Sud apparaît comme une nécessité urgente afin de favoriser le partage des connaissances, des technologies et des expériences de développement durable.

L’événement s’est achevé sur un large consensus, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique de coopération agricole et contribuant à la prospérité des pays en développement. - VNA

#coopération Sud-Sud #Afrique
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