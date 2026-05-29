Économie

AgriCRF-VN forme plus de 7.700 agriculteurs à la gestion des risques climatiques

Le projet a également permis de tester avec succès quatre produits d’assurance agricole dans les provinces d’An Giang, de Dong Thap et dans la ville de Can Tho, couvrant près de 1.540 hectares de rizières.

Une enquête réalisée après cette phase pilote montre que 84 % des souscripteurs envisagent de renouveler leur assurance. Photo: VNA
Une enquête réalisée après cette phase pilote montre que 84 % des souscripteurs envisagent de renouveler leur assurance. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – L’initiative de financement innovant des risques climatiques pour le secteur agricole au Vietnam (AgriCRF-VN) a largement dépassé ses objectifs initiaux en formant plus de 7.700 agriculteurs à la gestion financière des risques climatiques, contre un objectif de 4.000 bénéficiaires. Les femmes représentaient 32 % des participants.

Ce bilan a été présenté lors d’une conférence organisée le 28 mai à Can Tho par le Département des coopératives et du développement rural, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Selon Hoang My Lan, représentante de la GIZ au Vietnam, le projet a permis de tester avec succès quatre produits d’assurance agricole dans les provinces d’An Giang, de Dong Thap et dans la ville de Can Tho, couvrant près de 1.540 hectares de rizières. Au total, 69 agriculteurs ont été indemnisés à la suite des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes survenus en 2025. Une enquête réalisée après cette phase pilote montre que 84 % des souscripteurs envisagent de renouveler leur assurance.

Parallèlement, le volet consacré au crédit vert, développé en partenariat avec l’institution de microfinance Tinh Thuong (TYM), a permis la mise en place de prêts préférentiels destinés à des modèles de production durables, tels que l’agriculture biologique et l’utilisation de l’énergie solaire. À ce jour, 882 ménages agricoles dirigés par des femmes ont bénéficié de ces financements pour un montant total de plus de 32 milliards de dôngs (environ 1,2 million de dollars). Un outil numérique d’évaluation du crédit a par ailleurs déjà traité plus de 100.000 dossiers et est présent dans 13 localités du pays.

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L’un des principaux acquis réside dans le passage d’une logique de dépendance aux aides d’urgence après les catastrophes à une gestion proactive des risques à l’échelle des exploitations et des chaînes de valeur. Photo: VNA

Au-delà de son impact direct sur les producteurs, le projet a contribué à la constitution d’une base documentaire destinée à l’élaboration des politiques publiques. Celle-ci comprend notamment des évaluations des programmes d’assurance agricole, des études comparatives internationales ainsi qu’une proposition de feuille de route pour le développement de l’assurance agricole sur la période 2026-2030.

Le Duc Thinh, directeur du Département des coopératives et du développement rural, a estimé que malgré les défis rencontrés lors de sa mise en œuvre, le projet avait produit des résultats largement supérieurs aux investissements engagés, tout en contribuant à faire évoluer les mentalités au sein du monde agricole.

Selon lui, l’un des principaux acquis réside dans le passage d’une logique de dépendance aux aides d’urgence après les catastrophes à une gestion proactive des risques à l’échelle des exploitations et des chaînes de valeur.

Pour sa part, Sonja Esche, représentante de la GIZ au Vietnam, a souligné que l’accès aux services financiers constituait désormais un levier essentiel pour encourager les agriculteurs à investir durablement dans leurs activités.

Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), AgriCRF-VN constitue le volet vietnamien d’une initiative régionale également déployée en Indonésie et en Thaïlande.

Mis en œuvre de 2024 à 2026 à Hanoï, Son La, Dong Thap, An Giang et Can Tho, le projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative AgriCRF ASEAN-Allemagne. Il repose sur trois piliers : le développement du crédit vert, l’expérimentation de l’assurance agricole et le renforcement des capacités des agriculteurs afin de promouvoir une gestion proactive des risques plutôt qu’une réponse uniquement réactive. -VNA

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