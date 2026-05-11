Économie

Agriculture : une croissance résiliente au cours des quatre premiers mois de l’année

Grâce à une adaptation proactive des structures de production et à une intégration croissante des technologies de pointe, l’ensemble de la filière agricole a franchi une nouvelle étape vers une agriculture plus performante et durable.

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2026, le secteur agricole vietnamien a maintenu une trajectoire de croissance stable. Photo: VNA
Au cours des quatre premiers mois de l’année 2026, le secteur agricole vietnamien a maintenu une trajectoire de croissance stable. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Au cours des quatre premiers mois de l’année 2026, le secteur agricole vietnamien a maintenu une trajectoire de croissance stable, tout en améliorant la valeur ajoutée de sa production et en renforçant son orientation vers un développement durable, malgré un contexte complexe marqué par des aléas climatiques sévères, la hausse des coûts des intrants et la volatilité des marchés mondiaux.

​Grâce à une adaptation proactive des structures de production et à une intégration croissante des technologies de pointe, l’ensemble de la filière a franchi une nouvelle étape vers une agriculture plus performante et durable. Cette dynamique s’explique notamment par une réorganisation stratégique de la production : de nombreuses localités ont progressivement abandonné les cultures rizicoles peu rentables au profit de plantations fruitières ou de l’aquaculture à plus forte valeur ajoutée. Au début du mois d’avril, la superficie des cultures rizicoles hiver-printemps atteignait ainsi environ 2,93 millions d’hectares.

​Dans le domaine de l’élevage, la stabilité prévaut également, en particulier au sein des exploitations à grande échelle appliquant des hautes technologies et des normes de biosécurité.

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le cheptel porcin national a progressé de 2,4 % sur un an, avec des croissances dynamiques observées dans des provinces comme Gia Lai, Lam Dong, Ho Chi Minh-Ville, Bac Ninh et Phu Tho tandis que la filière avicole maintient sa croissance stable grâce à des cycles de production et de capitaux rapides et un prix de vente élevé.

​Parallèlement, la capitale Hanoï accélère le développement d’une agriculture urbaine moderne, où la transformation numérique est appliquées dans la production, la traçabilité des produits et la connexion dans la commercialisation.

​Face aux exigences croissantes des marchés internationaux, le secteur agricole vietnamien s’engage désormais dans une transformation profonde, passant d’une logique de production de masse à une véritable « économie agricole » fondée sur la demande du marché, la qualité et l’efficacité.

​Pour 2026, les autorités ambitionnent de porter les exportations agro-sylvo-halieutiques entre 73 et 74 milliards de dollars, tout en maintenant un important excédent commercial.

​Afin d’atteindre ces objectifs, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement considère la restructuration de la production selon les chaînes de valeur comme une solution clé pour renforcer la compétitivité des produits agricoles vietnamiens.

​Le ministère identifie également la science, les technologies de pointe et la transformation numérique comme des leviers essentiels de la croissance verte. L’application des hautes technologies à l’élevage, à l’agriculture intelligente, à l’économie d’eau, à la réduction des émissions ainsi qu’à la numérisation des données de production contribuera à améliorer la productivité, la qualité et la gestion des chaînes d’approvisionnement.

​Au cours des quatre premiers mois de 2026, l’agriculture vietnamienne a ainsi démontré une forte capacité d’adaptation face aux fluctuations climatiques et aux incertitudes du marché. La restructuration de la production, l’essor des applications scientifiques et technologiques ainsi que le développement d’une agriculture verte constituent désormais des bases solides pour une modernisation durable du secteur agricole vietnamien. -VNA

#secteur agricole #développement durable #technologies de pointe
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