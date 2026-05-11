Économie

Le secteur manufacturier demeure le principal moteur de la croissance industrielle

De janvier à avril, l’indice de la production industrielle a progressé de 9,2 % par rapport à la même période l’année précédente, signe d’une reprise stable et généralisée dans l’ensemble du secteur industriel, selon l’Office national des statistiques.

Ligne de production de Honda Vietnam, dans le parc industriel de Dông Van II. Photo: VNA
Ligne de production de Honda Vietnam, dans le parc industriel de Dông Van II. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le secteur industriel vietnamien a maintenu une forte dynamique de croissance en avril, l’indice de la production industrielle (IPI) ayant progressé de 3 % par rapport au mois précédent et de 9,9 % sur un an, selon l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

De janvier à avril, l’IPI a progressé de 9,2 % par rapport à la même période l’année précédente, signe d’une reprise stable et généralisée dans l’ensemble du secteur industriel.

Le secteur manufacturier et la transformation sont restés le principal moteur de la croissance, avec une progression de 9,9 % et une contribution de 7,8 points de pourcentage à la croissance industrielle globale.

La production et la distribution d’électricité ont progressé de 7,5 %, tandis que les services d’approvisionnement en eau et de traitement des déchets ont augmenté de 7,4 %. L’activité minière a également enregistré une hausse de 4%.

Ces données confirment le rôle prépondérant du secteur manufacturier, tandis que les industries liées aux infrastructures continuent de soutenir une production stable.

La production industrielle a progressé dans les 34 provinces et les villes sous l'autorité centrale, témoignant d’une reprise générale de l’activité industrielle à l’échelle nationale.

Des gains importants ont été enregistrés dans les localités bénéficiant d’atouts en matière de production manufacturière et d’électricité, notamment Ninh Binh, Phu Tho, Hà Tinh, Nghê An et Bac Ninh. Les pôles hydroélectriques tels que Lai Châu et Son La ont également connu une forte expansion de leur production d’électricité, contribuant ainsi à la croissance globale du secteur.

Malgré cette tendance positive, des disparités persistent entre les localités. Les provinces dépendantes de secteurs à croissance plus lente ou en déclin, comme l’exploitation minière et la production d’électricité, notamment Lang Son, Lao Cai, Quang Ngai et Tuyên Quang, ont enregistré une croissance plus modeste. Cet écart reflète les différences de structures industrielles et de capacités de transition économique entre les régions.

L’Office national des statistiques a fait état d’une forte croissance de plusieurs produits industriels clés au cours des quatre premiers mois de 2026. La production de motos a bondi de 33,3 % sur un an, tandis que celle des produits aquatiques transformés a progressé de 22,5%, celle des automobiles de 22,4% et celle des produits laminés de 17%.

Parallèlement, plusieurs produits ont connu un léger repli, notamment la production du charbon propre (-5,4 %), du glutamate monosodique (-4,4 %), des téléviseurs (-4,3 %), des chaussures en cuir (-4,1 %) et des engrais à base d’urée (-1,1 %).

Le marché du travail industriel a également continué de s’améliorer, l’emploi dans les entreprises industrielles progressant de 1,1 % par rapport à mars et de 3,6 % sur un an, ce qui témoigne de la poursuite de l’expansion de la production.

L’emploi dans les entreprises étatiques a augmenté de 0,2 % tant en glissement mensuel qu’en glissement annuel. Dans le secteur non étatique, l’emploi a progressé de 1,1 % par rapport au mois précédent, mais a reculé de 0,1 % par rapport à l’année précédente. Les entreprises à capitaux étrangers ont enregistré des hausses de 1,2 % en glissement mensuel et de 5,1 % en glissement annuel. – VNA

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