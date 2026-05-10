Le Vietnam promeut ses produits phares au Forum africain sur l’investissement et le commerce

Alger (VNA) - Le 12e Forum africain sur l'investissement et le commerce (AFIC 12) s’est ouvert le 9 mai à Alger, attirant près de 2.000 participants, parmi lesquels des responsables politiques, des experts économiques, des entreprises, des institutions financières et des organismes de développement issus de 43 pays africains ainsi que de nombreux partenaires internationaux, dont le Vietnam.

Le forum est organisé conjointement par le Centre d'investissement et de développement des pays arabes-africains (CAAID), l’Union africaine (UA), Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) autour du thème : « Ouvrir ensemble les marchés ».

Selon les organisateurs, lors de cet événement de deux jours, de nombreux accords de coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce et du développement économique devraient être signés. L'événement vise à mettre en œuvre des activités d'investissement productif, à développer le commerce intra-africain et à faciliter davantage l'accès aux marchés, en phase avec les nouvelles tendances de l'économie africaine.

Le forum constitue également une plateforme d’échanges d’expériences et de réseautage réunissant entrepreneurs, investisseurs, représentants d’organisations économiques et financières, chambres de commerce et d’industrie, ainsi que de nombreuses organisations régionales et internationales, afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et de soutenir une croissance économique partagée.

De plus, l'AFIC 12 vise à promouvoir des partenariats économiques durables, tout en renforçant la coordination pour la mise en œuvre des objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA, dans lequel l'intégration économique est identifiée comme l'une des priorités stratégiques les plus importantes du continent.

En marge du forum, un espace d’exposition a été aménagé afin de présenter les grandes entreprises et les produits emblématiques de nombreux pays africains et de leurs partenaires internationaux. À cette occasion, l’ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en Algérie ont installé un stand mettant en valeur plusieurs produits phares vietnamiens, notamment le café, le thé, diverses épices telles que le poivre, le curcuma, la cannelle et les clous de girofle, ainsi que la noix de coco râpée, le lait, les jus de fruits en conserve et les granulés de plastique.

De nombreux visiteurs ont ainsi eu l’occasion de déguster le café vietnamien, très apprécié pour sa qualité et ses arômes caractéristiques. -VNA

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