Le textile-habillement vietnamien attire les flux d’IDE de haute technologie

Hanoï (VNA – Grâce à une progression continue de ses exportations au fil des années et à l’objectif d’atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2026, le secteur vietnamien du textile-habillement maintient fermement sa position parmi les trois plus grands exportateurs mondiaux. Le Vietnam n’est plus simplement considéré comme une destination de main-d’œuvre bon marché, mais devient désormais un pôle stratégique attirant la vague d’investissements de haute technologie provenant de grands groupes internationaux.



À ce jour, les entreprises à capitaux étrangers (IDE) jouent toujours un rôle moteur dans la croissance des exportations de l’ensemble du secteur textile-habillement vietnamien, représentant régulièrement entre 60 % et 62 % de la valeur totale des exportations du secteur. La présence de grands groupes venus de République de Corée, de Taïwan (Chine), du Japon… apporte non seulement d’importants capitaux mais s’oriente également de plus en plus vers les investissements verts et les technologies intelligentes afin de tirer parti des accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération auxquels le Vietnam participe.



Cette tendance se manifeste clairement à travers l’expansion de grands groupes de production et d’industries auxiliaires, notamment la société Phon Thinh - Tae Gwang (coentreprise Vietnam-République de Corée), l’un des principaux fournisseurs d’équipements de l’industrie de l’habillement sur le marché intérieur.



Selon Yeo Gwang Tae, président de la société Phon Thinh - Tae Gwang, son entreprise a activement développé son réseau de filiales du Nord au Sud dans des localités stratégiques telles que Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Da Nang, Binh Dinh, Hô Chi Minh-Ville et Can Tho.



Malgré des perspectives de développement prometteuses, les entreprises nationales font face à de nombreux défis. À ce sujet, Vu Duc Giang, président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (VITAS), a souligné que le secteur est confronté à trois grands défis majeurs.



Le premier provient des fluctuations géopolitiques complexes à l’échelle mondiale. Le deuxième concerne directement les capacités internes des entreprises vietnamiennes, qui doivent rapidement s’adapter à des exigences de plus en plus strictes en matière de niveau technologique, de gouvernance moderne et d’accès au marché. Enfin, le troisième défi réside dans la forte hausse récente des coûts de production.

Des clients examinent des vêtements pour enfants d'une entreprise vietnamienne lors du salon du textile Première Vision en France. Photo : VNA

Afin de surmonter ces difficultés, la VITAS recommande aux entreprises d’accélérer l’application des nouvelles technologies dans leurs activités de production et de commerce.



Dans cette optique, l’augmentation des investissements dans les infrastructures et les usines afin de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes ne peut plus être retardée. Les entreprises doivent concentrer leurs capitaux sur la modernisation technologique, la transition vers l’automatisation, l’intégration de robots avancés ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les opérations de production quotidiennes.



Pour continuer à renforcer la compétitivité du secteur dans le nouveau contexte, Vu Duc Giang estime qu’il est indispensable de consolider la coopération internationale, de promouvoir davantage les méthodes de production avancées, de renforcer les investissements dans l’automatisation et de poursuivre résolument l’objectif de verdissement des processus de production afin de bâtir, à l’avenir, une industrie de la mode durable et respectueuse de l’environnement. - VNA