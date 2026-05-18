Économie

Le haut dirigeant To Lam appelle Dong Nai à dépasser le modèle industriel traditionnel

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, To Lam, a exhorté Dong Nai à bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur l’innovation, les technologies et la connectivité régionale afin de devenir un pôle de développement moderne et durable.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors de la séance de travail avec le Comité permanent du Parti de la ville de Dong Nai (Sud). Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors de la séance de travail avec le Comité permanent du Parti de la ville de Dong Nai (Sud). Photo : VNA

Dong Nai, 18 mai (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné d’une délégation du Comité central, a travaillé le 18 mai avec le Comité permanent du Parti de la ville de Dong Nai (Sud) sur la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti ainsi que sur les principales orientations de développement pour la période à venir.

Lors de la séance de travail à Dong Nai, To Lam a souligné la nécessité pour Dong Nai de créer un nouveau modèle de croissance afin de dépasser les limites d’un centre industriel traditionnel et de devenir un pôle de croissance moderne, dynamique et à forte capacité de rayonnement sur l’économie nationale.

1-6288.jpg
Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Selon le rapport présenté lors de la réunion, Dong Nai compte actuellement 95 unités administratives communales et de quartier. En 2025, l’économie locale a poursuivi sa dynamique de croissance positive, avec une taille économique atteignant près de 678.000 milliards de dôngs, soit plus de 5 % du PIB national, classant la ville au quatrième rang national.

Le taux de croissance économique de 2025 a atteint environ 9,63 %, soit le niveau le plus élevé enregistré au cours des dix dernières années et le meilleur résultat du pays en matière de réalisation des objectifs de croissance. Au premier trimestre 2026, Dong Nai a continué d’afficher une forte progression de 9,76 %, la plus élevée de la région méridionale.

Outre ces résultats encourageants, le Comité permanent du Parti de Dong Nai a également reconnu plusieurs limites et goulets d’étranglement freinant le développement, notamment une planification et une gestion spatiale encore insuffisamment coordonnées, une faible connectivité régionale, un développement urbain dispersé, des phénomènes persistants de spéculation foncière et de projets retardés, ainsi que des pressions croissantes sur les infrastructures de transport, de santé, d’éducation et d’assainissement.

Tout en saluant les efforts des autorités, des forces armées, de la communauté des entreprises et des habitants de Dong Nai, To Lam a estimé que face aux grandes opportunités de développement, la ville devait également regarder en face ses difficultés afin de mettre en œuvre des solutions plus fortes, plus fondamentales et plus efficaces.

Le dirigeant vietnamien a demandé à Dong Nai de mettre en œuvre de manière efficace la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et les résolutions stratégiques du Comité central, en traduisant rapidement ces orientations en actions concrètes, projets, ouvrages et résultats mesurables, assortis de calendriers et de responsabilités clairement définis.

Selon To Lam, Dong Nai ne peut plus poursuivre un modèle de développement reposant principalement sur l’expansion des zones industrielles, la main-d’œuvre à bas coût ou le nombre de projets d’investissement. La ville doit désormais s’orienter vers une croissance fondée sur la productivité, les technologies, l’innovation, la valeur ajoutée du savoir et la capacité d’entraînement des entreprises nationales.

L’un des axes majeurs mis en avant par le secrétaire général et président de l’État consiste à faire de l’aéroport international de Long Thanh le noyau de la restructuration de l’espace de développement. Dong Nai devra ainsi élaborer rapidement un projet global de développement urbain autour de l’aéroport de Long Thanh, de Nhon Trach et des zones avoisinantes, tout en coordonnant avec les ministères concernés l’avancement de la deuxième phase de l’aéroport, de la ligne ferroviaire Bien Hoa – Vung Tau et des infrastructures de connexion interrégionale.

To Lam a également insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité de la planification urbaine et de renforcer la gestion des terres, des ressources naturelles et du développement urbain. Selon lui, la planification doit s’inscrire dans une vision à long terme, cohérente et réaliste, capable d’orienter durablement le développement sans être influencée par des intérêts locaux ou la spéculation foncière.

La ville devra réorganiser son espace de développement selon un modèle polycentrique et contrôler rigoureusement les changements d’affectation des sols, les appels d’offres, les procédures d’indemnisation et de libération des terrains, tout en luttant fermement contre la rétention foncière et les retards dans l’exploitation des terrains.

Concernant le développement socioculturel, le secrétaire général et président de l’État a souligné que l’être humain devait rester au cœur de toutes les politiques de développement. Dong Nai doit aspirer à devenir une ville moderne, civilisée, solidaire et agréable à vivre, où la croissance économique s’accompagne du progrès social, de la protection de l’environnement et de la préservation de l’identité culturelle.

En tant que grand centre industriel accueillant une importante population ouvrière et migrante, Dong Nai devra accorder une attention particulière au logement social, aux logements pour les travailleurs, aux écoles, aux hôpitaux, aux infrastructures culturelles et aux espaces publics, considérés comme des piliers essentiels d’un développement durable.



To Lam a également appelé la ville à accélérer la transformation numérique et à construire un modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionnant de manière fluide, efficace et efficiente, afin que les communes et quartiers disposent des capacités nécessaires pour traiter les affaires directement à la base.

Parallèlement au développement économique et social, Dong Nai devra continuer à renforcer la défense et la sécurité, ainsi qu’à consolider l’unité nationale dans le nouveau contexte.

Le secrétaire général et président de la République To Lam s’est déclaré globalement favorable aux propositions formulées par Dong Nai et a demandé à la ville de coordonner rapidement avec les organes compétents l’élaboration d’un projet de résolution du Bureau politique sur le développement de Dong Nai à l’horizon 2035, avec une vision jusqu’en 2065, afin de jeter les bases d’un développement durable et à long terme.

Au nom du Comité permanent du Parti de Dong Nai, le secrétaire municipal Vu Hong Van a affirmé que la ville assimilerait pleinement les orientations du dirigeant vietnamien afin de les traduire rapidement en programmes et plans d’action concrets, avec l’objectif de faire de Dong Nai un pôle de croissance majeur du pays, un centre de connexion économique et une porte d’entrée de l’intégration internationale dans la nouvelle phase de développement.

vnanet-2.jpg
Le secrétaire général du Parti et président, To Lam, ainsi que la délégation du Comité central, ont respectueusement offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

Auparavant, au temple dédié au Président Hô Chi Minh situé dans l’enceinte du Comité du Parti de Dong Nai, le secrétaire général du Parti et président, To Lam, ainsi que la délégation du Comité central, ont respectueusement offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh, exprimant leur profonde gratitude pour son immense contribution à la nation. - VNA

source
#développement Dong Nai
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les autorités municipales félicitent l'Union des associations scientifiques et technologiques de Da Nang à l'occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie (18 mai). Photo : VNA

Da Nang place les ressources humaines au centre de sa stratégie numérique

À la suite d’une restructuration administrative et d’un réaménagement territorial, Da Nang entre dans une nouvelle phase de développement. Les autorités locales ambitionnent de porter la part de l’économie numérique à 35-40 % du PIB régional d’ici la fin de la décennie, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale.

Récolte de crevettes à Ca Mau. Photo : VNA

Le Vietnam mise sur la montée en gamme de sa filière crevettière

Le Vietnam ne peut rivaliser ni avec l’Équateur sur les coûts ni avec l’Inde sur les volumes. La stratégie la plus pertinente consiste donc à abandonner la course aux bas prix et aux volumes massifs afin de se concentrer sur la qualité, l’innovation et l’intégration technologique.

La station-service Tran Phu, dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, distribue de l’essence E10 aux clients. Photo: VNA

Le Vietnam généralisera l’essence E10 à partir du 1er juin

Le Vietnam franchira une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la généralisation de l’essence biologique E10 à partir du 1er juin 2026. Cette mesure vise à réduire les émissions polluantes, diminuer la dépendance aux énergies fossiles et encourager l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.

Pham Thi Minh Huong, membre du Comité permanent de l’Union générale des Vietnamiens du Laos et vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV), répond à une interview de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

La diaspora salue les avancées de la Résolution 68 sur l’économie privée

Grâce à la détermination réformatrice de l’État et au dynamisme du secteur privé, la Résolution 68 continuerait de produire des résultats positifs, devenant un moteur important du développement innovant de l’économie privée vietnamienne et contribuant à la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du pays.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché de l'Union européenne chez TDT Garment Company à Thai Nguyen. Photo : VNA

Le textile-habillement vietnamien attire les flux d’IDE de haute technologie

Porté par une croissance soutenue des exportations et l’objectif d’atteindre 50 milliards de dollars d’exportations en 2026, le secteur vietnamien du textile-habillement confirme sa place parmi les trois premiers exportateurs mondiaux. Le Vietnam devient progressivement une destination stratégique pour les investissements étrangers orientés vers les technologies avancées, l’automatisation et la production verte.

Rodolfo Cáffaro Kramer, président de la Chambre de commerce MERCOSUR-ASEAN (MACC). Photo : VNA

Un expert argentin optimiste sur un accord commercial MERCOSUR - Vietnam

Selon Rodolfo Cáffaro Kramer, président de la Chambre de commerce MERCOSUR-ASEAN (MACC), les perspectives de négociation d'un accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), ainsi que les perspectives de coopération future entre l'Argentine et le Vietnam, sont jugées très prometteuses.

Parc éolien de la centrale éolienne de Duyên Hai, dans le quartier de Truong Long Hoa, province de Vinh Long (Sud). Photo : VNA

L’énergie, pilier essentiel des ambitions de croissance verte à deux chiffres du Vietnam

La demande énergétique du Vietnam continuera d’augmenter fortement, exerçant une pression considérable sur les investissements dans la production d’électricité. Selon Petrovietnam, pour maintenir une croissance du PIB d’environ 10%, la demande d’électricité devrait croître de 12 à 15% par an, nécessitant une capacité supplémentaire de 7.000 à 8.000 MW chaque année.

Collecte de lait dans une ferme laitière de la Compagnie générale par actions du lait du Vietnam (Vinamilk). Photo: VNA

L’autonomie des matières premières, levier stratégique pour un développement durable de la filière laitière vietnamienne

Plusieurs grands groupes ont choisi d’investir dans l’autonomie des approvisionnements et le développement du lait frais local. Vinamilk a ainsi développé un réseau de fermes écologiques répondant aux standards internationaux afin de sécuriser l’approvisionnement en lait cru de haute qualité et s’affirmer avec confiance sur les marchés internationaux.

Vue de la zone où est mis en œuvre le projet global d'investissement et de construction du port à conteneurs de Lien Chieu. Photo: VNA

Renforcer la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

Face à la reconfiguration rapide des chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam mise sur la modernisation de son secteur logistique pour renforcer sa compétitivité. Entre transition numérique, logistique verte et développement de grands centres régionaux, le pays ambitionne de devenir un maillon stratégique des échanges et de la production en Asie du Sud-Est.